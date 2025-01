Melbourne, due azzurri in finale 

Al sorgere del sole in Italia, tutto sarà già stato deciso. A Melbourne si sono disputate le due partite decisive per qualificarsi agli Australian Open che riguardano gli italiani: Matteo Gigante ha affrontato il portoghese Henrique Rocha, Francesco Passaro il georgiano Nikoloz Basilashvili. Due avversari peggio classificati nel rankink Atp. Alle 4 è stato effettuato il sorteggio, con Jannik Sinner testa di serie numero 1.

Intanto è in forse la partecipazione di Nick Kyrgios, il grande “avversario” (a parole) di Jannik Sinner. L'australiano ha fatto sapere tramite i suoi social di aver riportato «una distrazione addominale di primo grado», rilevata dagli ultrasuoni. «Ora riposerò e farò di tutto per essere a posto per gli Aus Open».

Non ci saranno invece Sara Errani, che si è arresa alla ceca Brenda Fruhvirtova per 6-0, 6-2, e Mattia Bellucci, sorpreso dal francese Terence Atmane per 7-6, 6-4.

Sconfitto anche, nell’Atp 250 di Auckland, Lorenzo Sonego, che si è arreso negli ottavi all’americano Alex Michelsen (41 del mondo) per 7-6, 6-2, dopo il successo al rpimo turno sul canadese Gabriel Diallo.

RIPRODUZIONE RISERVATA