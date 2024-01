Melbourne, Bolelli-Vavassori in finale: l’Italia ha trovato il doppio per la Davis? 

Melbourne. Èun momento d'oro per il tennis italiano. Mentre nella notte italiana (dalle 4.30) Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono sfidati nella prima semifinale del singolare degli Australian Open, Simone Bolelli e Andrea Vavassori firmano in doppio un'altra impresa: sono la terza coppia italiana nella storia a qualificarsi per una finale Slam.

I due azzurri hanno sconfitto 6-3 3-6 7-6(5) in semifinale i tedeschi Yannick Hanfmann- Dominik Koepfer in una gara sempre sul filo e risolta solo al tie-break. Prima di loro avevano guadagnato l'accesso a una finale di un Grande Slam soltanto Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola in tre occasioni e lo stesso Simone Bolelli in coppia con Fabio Fognini nel 2015. Il bilancio azzurro è di due vittorie: il Roland Garros del 1959 e, appunto, gli Australian Open del 2015. Bolelli, bolognese, a 38 anni cercherà il bis, stavolta insieme Vavassori, compagno arrivato quasi per caso ma con il quale ormai adesso forma una coppia altrettanto solida e affiatata. Una buona notizia anche in chiave Davis, dove con la nuova formula il doppio pesa molto di più. A Melbourne i due azzurri se la vedranno contro contro l'indiano Rohan Bopanna (43 anni) e l'australiano Matthew Ebden, teste di serie numero 2, per portare a termine l'impresa.

I singolari

La finale sarà tra Aryna Sabalenka e la cinese Qinwen Zheng. La 25enne bielorussa, numero 2 Wta e detentrice del titolo a Melbourne, ha battuto la statunitense Coco Gauff (7-6, 6-4). La Zheng, invece, ha avuto la meglio sull'ucraina Dayana Yastremska (6-4 6-4).

Nel maschile, alle 9.30 in campo nella seconda semifinale i due russi Daniil Medvedev e Sascha Zverev (tedesco di passaporto).

