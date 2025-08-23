Melas, una vita dedicata allo zafferano 

Ha dedicato più di 40 anni della sua vita alla passione per la raccolta, pulitura e cultura dello zafferano. Franco Melas, 81 anni, docente in pensione, è lo storico produttore dell’oro rosso e cultore degli usi e delle tradizioni di questa preziosa spezie, che ha fatto conoscere a mezza Italia con approfonditi corsi di formazione rivolti non sono ad esperti: «Per i detenuti del carcere di Scampia, per il polo penitenziario dell’Università Federico II, - racconta - ho tenuto per alcuni anni lezioni sulla coltivazione dello zafferano ed è stato creato anche un piccolo campo. Alcuni ospiti si sono laureati in materie scientifiche partendo da questa passione». Nel 2014 per le sperimentazioni e le ricerche con diverse università è arrivato il riconoscimento dell’onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana” quale divulgatore della cultura e della coltura dello zafferano.

La tradizione

«Da bambino – racconta Franco Melas – ho sempre conosciuto questa coltivazione, ripresa da me e dalla mia famiglia alla fine degli anni Ottanta. Sono arrivato a produrre anche tre chilogrammi di zafferano su una superficie di 3.200 metri. Questo prodotto ha una tradizione molto antica a San Gavino, ma il rischio è che questo patrimonio si possa perdere perché le nuove generazioni sono molto distanti. Mi sono offerto anche di fare dei corsi gratuiti per i giovani ma per ora la nuova amministrazione comunale, nonostante le promesse elettorali, non ha raccolto questa mia idea. Per la valorizzazione dello zafferano si potrebbe fare di più e non solo in occasione della mostra dell’oro rosso».

La storia

Per non disperdere un ricco patrimonio fatto di storie e di lavoro sul campo Franco Melas, volontario dell’associazione “Sa moba sarda”, ha scritto un libro “Tzafanau, a prenda ‘e oru...torrada ‘e amori!” In cui parla di una raccolta che viene fatta a mano da secoli e che riunisce intere famiglie e amici intorno al tavolo per la mondatura dei fiori di zafferano: «Ancora oggi la cultura della società contadina di una volta, - sottolinea Melas – è rimasta inalterata nella comunità sangavinese, unicamente per i rapporti sociali che si instaurano ancora oggi per lo zafferano. Purtroppo molti degli storici coltivatori sono scomparsi e altri oggi hanno meno forze che in passato. La denominazione d’origine protetta è limitata a San Gavino a tre soli produttori. Il Comune dovrebbe investire sulla De.co, la denominazione comunale per identificare la qualità dello zafferano e di altri prodotti sangavinesi». Non mancano i piaceri della tavola e i piatti o dolci che l’oro rosso rende unici: «Adoro le “pardule” con lo zafferano e anche l’agnello in umido con la preziosa spezie oltre ai malloreddus».

