San Gavino.
24 agosto 2025 alle 00:20

Melas, una vita dedicata allo zafferano 

«Dobbiamo salvare una tradizione che fa parte della cultura del nostro paese» 

Ha dedicato più di 40 anni della sua vita alla passione per la raccolta, pulitura e cultura dello zafferano. Franco Melas, 81 anni, docente in pensione, è lo storico produttore dell’oro rosso e cultore degli usi e delle tradizioni di questa preziosa spezie, che ha fatto conoscere a mezza Italia con approfonditi corsi di formazione rivolti non sono ad esperti: «Per i detenuti del carcere di Scampia, per il polo penitenziario dell’Università Federico II, - racconta - ho tenuto per alcuni anni lezioni sulla coltivazione dello zafferano ed è stato creato anche un piccolo campo. Alcuni ospiti si sono laureati in materie scientifiche partendo da questa passione». Nel 2014 per le sperimentazioni e le ricerche con diverse università è arrivato il riconoscimento dell’onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana” quale divulgatore della cultura e della coltura dello zafferano.

La tradizione

«Da bambino – racconta Franco Melas – ho sempre conosciuto questa coltivazione, ripresa da me e dalla mia famiglia alla fine degli anni Ottanta. Sono arrivato a produrre anche tre chilogrammi di zafferano su una superficie di 3.200 metri. Questo prodotto ha una tradizione molto antica a San Gavino, ma il rischio è che questo patrimonio si possa perdere perché le nuove generazioni sono molto distanti. Mi sono offerto anche di fare dei corsi gratuiti per i giovani ma per ora la nuova amministrazione comunale, nonostante le promesse elettorali, non ha raccolto questa mia idea. Per la valorizzazione dello zafferano si potrebbe fare di più e non solo in occasione della mostra dell’oro rosso».

La storia

Per non disperdere un ricco patrimonio fatto di storie e di lavoro sul campo Franco Melas, volontario dell’associazione “Sa moba sarda”, ha scritto un libro “Tzafanau, a prenda ‘e oru...torrada ‘e amori!” In cui parla di una raccolta che viene fatta a mano da secoli e che riunisce intere famiglie e amici intorno al tavolo per la mondatura dei fiori di zafferano: «Ancora oggi la cultura della società contadina di una volta, - sottolinea Melas – è rimasta inalterata nella comunità sangavinese, unicamente per i rapporti sociali che si instaurano ancora oggi per lo zafferano. Purtroppo molti degli storici coltivatori sono scomparsi e altri oggi hanno meno forze che in passato. La denominazione d’origine protetta è limitata a San Gavino a tre soli produttori. Il Comune dovrebbe investire sulla De.co, la denominazione comunale per identificare la qualità dello zafferano e di altri prodotti sangavinesi». Non mancano i piaceri della tavola e i piatti o dolci che l’oro rosso rende unici: «Adoro le “pardule” con lo zafferano e anche l’agnello in umido con la preziosa spezie oltre ai malloreddus».

