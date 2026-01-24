VaiOnline
Il caso.
25 gennaio 2026 alle 00:23

“Melania” Trump, un flop annunciato? E il 30 gennaio il docufilm arriva in Italia 

La prima è in programma il 29 gennaio al ribattezzato Trump Kennedy Center, poi il debutto il giorno dopo nelle sale, anche in Italia, ma il flop è dietro l'angolo. A dispetto della campagna promozionale sostenuta dalla Casa Bianca, i primi dati del box office indicano che le vendite dei biglietti per “Melania”, il documentario sulla First Lady pagato 40 milioni di dollari alla protagonista da Amazon, non decollano.

Secondo le indiscrezioni, i botteghini persino a Palm Beach, roccaforte della famiglia Trump per la prossimità con Mar-a-Lago, sarebbero «praticamente inesistenti»: è uno sviluppo sorprendente per un film per cui, secondo il presidente Donald Trump, sarebbe stato «difficile trovare un biglietto». Il divario tra immaginazione e realtà non potrebbe essere più marcato.

Il trailer, paragonato da qualche critico allo spot di un profumo, non ha contribuito a smuovere l'interesse: si vede Melania, impeccabilmente vestita con i suoi ormai noti e vertiginosi tacchi a spillo sempre presenti, mentre pianifica il secondo insediamento del marito, ma la tensione nella clip è inesistente, e non aiuta il fatto che a firmare la regia sia stato Brett Rattner, rientrato per l’occasione dall'esilio a cui l'aveva costretto Hollywood dopo le accuse di molestie sessuali.

