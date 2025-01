Tra The Apprentice e House of Cards, Melania Trump si trasforma nella foto ufficiale in bianco e nero dopo il ritorno alla Casa Bianca. Tailleur pantaloni Dolce e Gabbana, l’obelisco di Washington sullo sfondo, la First Lady ha scelto una posa che trasuda potere e la voglia di esercitarlo, lo sguardo feroce e glaciale che promette vendetta per i nemici del marito.