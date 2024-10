Melagrane e foglie d’ulivo: la rinascita di Is Bingias 

Le melagrane (e sullo sfondo foglie di ulivo.): ecco la scelta di Giorgio Casu per il murale a Is Bingias. Mentre il mercato di Pirri si prepara a riaprire (il 4 novembre), comincia a prendere forma l’opera dell’artista che all’Amsicora ha “firmato” il murale di Gigi Riva. Simbolo di abbondanza, fertilità, morte ma anche rinascita, ecco spiegato il perché delle melagrane. Oggetto di miti e tradizioni millenarie, di leggende e iconografie, la melagrana rappresenta uno dei frutti sacri anche in diverse tradizioni religiose: viene citato nella Bibbia come uno dei sette frutti della terra promessa. Ma la sua presenza più illustre nella tradizione classica è forse quella legata al mito di Persefone che, punita per aver mangiato sei chicchi di melagrana, è costretta a vivere ogni anno sei mesi (uno per ogni chicco mangiato) con la madre Demetra e il resto con Ade, signore degli Inferi. E anche qui, il dualismo ancestrale: la morte e la rinascita. ( ma. mad. )

