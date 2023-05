Mela Bianca, sfida al mercato 

Gli agricoltori custodi ussassesi sono hobbisti appassionati di biodiversità ma anche degli eroi del territorio. Grazie al loro lavoro preserveranno la Bianca dalla scomparsa. «Questi agricoltori hanno la coscienza necessaria che li porta a conservare le specie locali – ha detto Antonella Loi - la biodiversità si sta perdendo con una velocità incredibile soprattutto a causa dell’abbandono delle campagne. Ma esistono persone che ancora oggi, all’interno del proprio atto di resistenza, mettono anche la tutela delle specie, danno un grande valore alla natura in generale e a tutti gli elementi della tradizione e della cultura dei luoghi. C’è una forte determinazione a salvare le caratteristiche della comunità e gli ussassesi stanno agendo in maniera egregia».

Sono quindici gli ussassesi che hanno innestato le marze nei loro alberi e che daranno vita alla produzione della mela. Gli agricoltori custodi della varietà “Trempa Orrubia” sono tredici, iscritti all’albo regionale degli agricoltori e allevatori custodi, a tutela delle risorse genetiche in via di estinzione. A questi si aggiungeranno altri appassionati di biodiversità e che hanno innestato la Bianca. Specie che, una volta completati gli studi, farà parte del repertorio della banca del germoplasma regionale. A Ussassai la mela è davvero il simbolo del paese, al frutto è dedicata anche una sagra in autunno. Tra le croccanti prelibatezze si annoverano anche la mela Ferru, melapira, mel’ogliu, mela lidongia, mela santu Uanni. La vocazione frutticola di Ussassai viene ora valorizzata e fortificata attraverso la reintroduzione della Bianca, esistente solo nel paese.

Una nuova regina è tornata sul suo trono. La mela “Bianca di Ussassai” estinta da diverso tempo è stata nuovamente innestata nei meleti del paese. La varietà era stata individuata e classificata a Ussassai ma l’abbandono dei frutteti e la predilezione per altre specie di mela ne avevano decretato la scomparsa. La decisione di reintrodurre la “Bianca” è stata presa dal comitato biodiversità Mela de Ussassa, presieduto da Antonella Loi. I meli erano presenti nei campi collezione dell’Agris di Sassari a Platamona e dell’Ispa Cnr a Nuraxinieddu (frazione di Oristano). Il comitato ha preso le marze dai campi e portandole a Ussassai le ha distribuite agli agricoltori e la risposta è stata entusiastica. Tra qualche mese si procederà ai nuovi innesti con la volontà di diffondere e propagare la varietà il più possibile.

Le varietà

La vocazione

Gli innesti

Bianca di Ussassai, è il nome scientifico che identifica il territorio di produzione. Giulio Loi è un agricoltore che ha risposto positivamente alla “chiamata agli innesti”, il suo è un meleto completo dove vengono coltivate le diverse varietà di mela anche quelle più commerciali come la Fuji. «Ho innestato la Bianca perché intendo tutelare questa specie che stava scomparendo. Per noi è importantissimo che sia stata reintrodotta, la consideriamo la nostra mela, ho già eseguito quattro innesti». Maria Serrau ex presidente della Pro Loco, da anni lotta contro lo spopolamento. «Abbiamo perso la nostra ricchezza e abbandonato le campagne. Salvare questa specie ci dà speranza nel futuro, ci consente di riappropriarci della nostra tradizione. I paesi di montagna si stanno spopolando ma noi rimaniamo attaccati alle radici, resistiamo e lottiamo e chissà che questa mela porti qualcuno a innamorarsi di nuovo delle nostre rocce e montagna».

