Mei: tris di diamanti? L’italia è cresciuta 

ROMA. Tre successi in Diamond League, per l'Italia, non erano mai arrivati. La tappa di Bruxelles, però, con i diamanti portati a casa da Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Larissa Iapichino nel salto in lungo e Leonardo Fabbri nel peso, con tanto di record italiano migliorato di 3 centimetri, rappresentano un evento mai successo prima e per questo ancora più straordinario. «Il tris di successi in Diamond League è quasi la naturale conclusione di una stagione ancora migliore degli anni precedenti», gongola intervistato dall’Ansa il presidente federale Stefano Mei, appena rieletto. «Tokyo, con i suoi 5 ori, ha rappresentato il momento più alto dell'atletica, pensavamo fosse una cosa irripetibile e invece i ragazzi si sono ripetuti con la Coppa Europa, le 24 medaglie di Roma e il 70% di finalisti in più a Parigi. Ci stiamo abituando alla straordinarietà, vincere tre Diamond League dà la dimostrazione che i nostri ragazzi sono ormai tra quelli da battere. Sono molto felice, anche se lo sarei stato di più se fosse andata così anche a Parigi». Dove invece Gimbo ha avuto i calcoli: «Avrei preferito venissero a me perché avremmo una medaglia d'oro in più, ma soprattutto per lui che non è mai stato fortunato. Lui è un atleta straordinario, un professionista esemplare. Vediamo se riesce ad arrivare a Los Angeles, anche se è difficile».

