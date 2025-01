mei-spazzafumo, coppia vincente 

Ieri a Orani nella 2ª giornata del Festival del Cross dove si è svolta la Gara 1 del Campionato di società di cross nelle categorie Allievi, Juniores e Senior-Promesse, Francesco Mei (Academy Olbia) ed Elisa Spazzafumo si sono aggiudicati la vittoria nelle rispettive gare di 10 e 8 km.

I due campioni regionali di cross corto, hanno confermato il loro stato di forma anche in vista degli impegni futuri. In particolare, Francesco Mei e al fratello Salvatore saranno domenica al via tra i top runners nella 10 km maschile di cross al Memorial internazionale Elisa Migliore di Alà dei Sardi mentre nella 6 km femminile la vice campionessa olimpica dei 10000 su pista Nadia Battocletti reduce dalle vittorie alla BoClassic e il Campaccio sarà l’ospite più attesa.

A completare il podio della gara maschile Salvatorei Mei e Claudio Solla (Cagliari Marathon), al femminile invece, Elisa Contu (F35, Elmas) e Ginevra Mei (PF, Academy Olbia). ( giu.in. )

Ordini d’arrivo. Maschile 10 km : 1. Francesco Mei (Academy Olbia), 2. Salvatore Mei (id.), 3. Claudio Solla (M40, Cagliari Marathon), 4. Edoardo Cittadini (id.), 5. Stefano Ferreri (Pm, Ac. Olbia). Juniores 8 km : Adalberto Canu (Cus Cagliari). Allievi 5 km : 1. Emanuele Soi (Olympia Villacidro). Femminile 8 km: 1. Elisa Spazzafumo (E. Sanna Elmas), 2. Elisa Contu (F35, idem), 3. Ginevra Mei (PF, Academy Olbia), 4. Federica Frongia (F45, Cagliari Atl. Legg.), 5. Simonetta Pili (F50, idem). Juniores 6 km : 1. Vittoria Vargiu (Pod. Sassari). Allieve 4 km : 1. Maria Mei (Academy Olbia).

