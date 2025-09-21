Mei promuove gli azzurri 

Tokyo. «Abbiamo futuro». Non è mai stato così azzurro il cielo sull'atletica italiana, a guardare i numeri del Mondiale di Tokyo. Sette medaglie, sesto posto nella classifica per Nazioni e tanti finalisti rappresentano il record della squadra nella storia della competizione: un podio più di Goteborg ‘95, anche se nell'edizione svedese gli ori furono due e non uno come in Giappone. «Ma in Italia è atletica-mania, siamo il traino dello sport italiano e non invidio Sinner e il tennis...», dice nel bilancio finale Stefano Mei, presidente Fidal, che lancia un messaggio a Jacobs: «Non può finire così», dice, pensando addirittura a Los Angeles 2028.

Nuovi leader

Dallo stadio Olimpico di Tokyo, dove tutto è cominciato per l'atletica azzurra nel 2021, l'Italia torna con certezze e buone sorprese. Mattia Furlani e Nadia Battocletti sono «i nuovi leader» di un movimento che ha «futuro», assicura il dt Antonio La Torre; l'exploit di Dallavalle dice che nelle condizioni giuste ci sono margini per successi non previsti. E i giovani da far crescere sono tanti. A quelli che da casa hanno seguito i Mondiali pensa invece Mei: «È una vera e propria atletica-mania», dice il n.1 federale, con un occhio agli ascolti tv, convinto che nel testa a testa col tennis il suo sport sia favorito dalla «maggior attrattiva sui giovani».

Le medaglie

Tanti podi: l'oro di Mattia Furlani nel lungo, le due medaglie di Nadia Battocletti, gli argenti di Antonella Palmisano nei 35 km di marcia e Andrea Dallavalle nel triplo, i bronzi di Leonardo Fabbri nel peso e Iliass Aouani nella maratona. E quattordici finali. «È andata molto bene», dice Mei, nella conferenza finale a Casa Atletica Italiana. «Sono stati tutti bravi, in una spedizione ampia, con 89 atleti. Ma con un'occhiata indietro, vediamo che Massimo Stano non c'era, Andy Diaz è stato frenato da un problema fisico, Larissa Iapichino ha trovato una serata sbagliata, Tamberi e Jacobs si sono presentati in condizioni non ideali e ci può stare». «Ancora una volta l'atletica ha dimostrato di essere il traino dello sport italiano: se va bene l'atletica, allora va bene tutto lo sport», continua Mei. «Una squadra con atleti che riescono a essere combattivi in modo corretto, dignitosi quando va male e misurati quando va bene. Non ho parole per ringraziarli, sono felice più di quando ero atleta, mi sembra di essere in campo con loro». Poi prova a frenare i propositi di ritiro esternati da Jacobs dopo i 100: «Derubricherei le sue parole a sfogo. Come Tamberi, potrà arrivare fino ai Giochi di Los Angeles ma dovrà capire come muoversi, gli ultimi mesi senza allenatore al fianco gli hanno tolto qualcosa. Non può essere che finisca così, deve trovarla lui la forza».

Il ricambio

Archiviato il no al ricorso sulla staffetta, Mei è certo che nello sprint «i ricambi arriveranno. bisogna solo aspettare che crescano i giovani», dice e il riferimento è anche al sardo Diego Nappi. Di diversa opinione La Torre: "Quella di Jaocbs è una riflessione profonda, dura da tre mesi, riguarda la sua vita: la sua presenza da leader vero ci potrebbe aiutare tanto nel passaggio generazionale. Non abbiamo un altro Jacobs, al maschile non c'è un corrispettivo della quindicenne Kelly Doualla con quelle potenzialità». C'è poi la difficoltà di Tortu, che per Mei «si porta sulle spalle il grande risultato ottenuto da giovane, ma è il peso che devono portare i campioni: penso che sia recuperabile, dovrà fare delle scelte».

