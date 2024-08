Mei gonfia il petto: «Bilanci trasparenti e ottimi risultati» 

Il presidente della Federazione di Atletica Leggera, Stefano Mei, si è concesso un paio di giorni di vacanza nell’Isola. Ieri prima dell’incontro con le società sarde, organizzato a Bolotana dall’Olimpia, è stato ospite dell’Unione Sarda.

Da dove vuole cominciare?

«Da Roma. Qualche maitre a penser diceva che fosse una sciocchezza fare gli Europei prima delle Olimpiadi. In realtà la candidatura per gli Europei del 2024 l’abbiamo ereditata dal consiglio precedente ed era stata prevista per questi giorni. Abbiamo pensato che se li avessimo fatti dopo i Giochi non ci sarebbe stato nessuno dei grandi campioni che abbiamo avuto. Invece c’erano tutti, mancava soltanto qualche seconda schiera».

Roma e Parigi: un atleta può sopportare due appuntamenti ravvicinati?

«Li abbiamo voluti a giugno per avere quasi 60 giorni per recuperare. E se guardate, su 24 medaglie pochi hanno avuto controprestazioni a Parigi: Palmisano e Tamberi per motivi fisici, Fabbri ha fatto un nullo a 22,80 poi ha cominciato a piovere, Simonelli ha fatto un errore su un ostacolo, Fantini ha avuto una giornata storta: queste cose nell’atletica ci stanno. Ma Jacobs, Battocletti, Arese, Vissa e altri hanno fatto bene».

Il bilancio degli Europei?

«In generale i campionati Europei hanno avuto un grandissimo successo. Dal punto di vista della partecipazione, delle sponsorizzazioni, dall’attenzione siamo stati, per ammissione della stessa Federazione Europea, meglio dell’edizione precedente. Sul pubblico non nego che siamo meno contenti: abbiamo avuto dei problemi legati alla fondazione che doveva organizzare e fino a un mese prima non avevamo contezza delle risorse. Questo ha ritardato la promozione».

Quale fondazione?

«Il giorno dopo essere stato eletto, sono andato alla Fidal e ho trovato una fondazione per l’organizzazione dei campionati d’Europa nata un giorno e mezzo prima delle elezioni con a capo (anche come ad) il vecchio presidente. Abbiamo dovuto fare una battaglia per far valere i nostri diritti».

Parliamo di Parigi. Senza i risultati di Tokyo, sembrerebbe un trionfo...

«Be’ sì, il problema è Tokyo. Forse lì avevamo avuto quel pizzico di fortuna che a Parigi è mancato, ma la realtà è che nel 2021 abbiamo sfruttato la migliore capacità di gestire gli allenamenti in epoca pandemica. Il “sistema Italia” è uscito dal Covid nel settore sport molto meglio degli altri. I nostri grandi atleti non hanno mai smesso di allenarsi. E comunque c’era una grande potenzialità, gli atleti sono cresciuti bene grazie alle società sul territorio».

Voi cosa avete fatto?

«Il nostro consiglio ha aumentato di 2 milioni lo stanziamento di 4 dell’ultimo mandato Giomi, per gestire il periodo preolimpico, con più raduni, maggiore tutela sanitaria eccetera. Fa sorridere che si continui a dire che questi risultati siano merito del vecchio consiglio, ma se vinciamo tutto a livello Under 18 sia merito delle società e dei loro tecnici. Be’ decidiamoci. A me piace dare i meriti alle società, la Fidal deve gestire al meglio i talenti, ma non sempre veniva fatto».

E qual è invece il merito della Fidal?

«Aver creduto nei ragazzi, aver investito come mai prima. Ho trovato 4,5 milioni dati all’attività su 5,1 ricevuti da Sport e salute (perciò meno) e ne ho aggiunto sino agli 8 del secondo anno. E il bilancio, con una oculata spending review su cose secondo me non indispensabili, è sano».

Insomma Parigi è stata meglio di Tokyo?

«Sarei stupido e ipocrita se dicessi che è meglio vincere due bronzi e un argento piuttosto che cinque ori, però per il movimento paradossalmente siamo andati meglio. Tre anni dopo, tanti ragazzi (17 contro 10) sono andati in finale, tutti giovani che tra quattro anni saranno ancora a Los Angeles, che hanno seguito un percorso tracciato da noi, allargando la base da 37 a 80 atleti del Club Èlite, seguendoli in tutti i modi. Questo costa, infatti nel 2022 abbiamo avuto un passivo di bilancio e può essere che, mentre nel 2023 eravamo in attivo, anche questa stagione andiamo sotto. Ma questo ci sta. Adesso, grazie ai risultati arriveranno altri sponsor. Abbiamo rischiato, investendo nel nostro capitale umano. E se ci credi i soldi li aggungi, non li levi».

Non ha contato le medaglie di “legno”…

«Ah già, adesso si usa: sono 5. Avevo detto che c’era la possibilità di vincere dalle 6 alle 8 medaglie. Ma il quarto posto, con 211 Paesi, anche se non è una medaglia ti dice che la possibilità c’era. Vincere è difficile ma, come in Europa, abbiamo dato l’immagine di una squadra formidabile».

L’atletica sta cambiando. Il dominio africano nel mezzofondo si è incrinato.

«L’Africa dal 2004 in poi ha alzato l’asticella e gli altri hanno cercato di rispondere, trovando nuovi sistemi di allenamento. I Paesi africani hanno patito nel mezzofondo veloce ma sei hai atleti sempre più forti negli 800 e nei 1500, è chiaro che quando passano ai 5000, con una grande velocità di base è dura batterli. Ma la rincorsa non finirà mai perché loro hanno una grande abbondanza di materiale umano».

Teme che le risorse vadano sempre più alle grandissime manifestazioni a discapito dei piccoli meeting?

«Sì, è un problema che stiamo cercando di risolvere, rivisitando il “progetto meeting” e facendo sì che le nostre gare più ambiziose possano contrastare i grandi appuntamenti internazionali. Forse ci sono troppe manifestazioni e questo fa perdere un po’ le risorse. Nel settore strada è successo questo: le corse sono diventate tantissime ma con le stesse risorse».

Gli Under 20 partono per i Mondiali a Lima: obiettivi?

«Juniores e Allievi devono divertirsi, perché i risultati contano relativamente, però un movimento sano come il nostro lo vedi anche dai giovani. La squadra è bella, ma sono i Mondiali e a questa età i valori dipendono da tante cose, magari da uno sviluppo precoce. In generale sono molto contento, stiamo inculcando il concetto di progettualità nel lavoro. Il futuro è nell’accesso a bandi per progetti seri. Certo che, anche per le difficoltà proposte dalla riforma del lavoro sportivo, le società soffrono. Sarebbe meglio fossero meno e più strutturate ma sono orgoglioso di loro».

Si avvicinano le elezioni federali. Il suo concorrente Giacomo Leone non è stato ammesso e l’ha accusata.

«Ci sono delle regole, ma mi fa sorridere quando qualcuno dice certe cose. Il 23 ci sarà la sentenza del Tribunale federale e io accetterò il responso. Certo che non si può associare la Commissione elettorale al presidente: io non posso né escludere, né ammettere nessuno».

Di quali fra i suoi risultati è soddisfatto?

«Avrei voluto fare molto di più, ma è stato un consiglio difficile da gestire. Ho cercato di coinvolgere la minoranza con incarichi ma è stato preso come un segno di debolezza: alla fine abbiamo lavorato male e neppure i miei erano contenti. Questa mi ricorda molto la campagna contro Arese, sempre sul filo dell’insulto, della delegittimazione. Però la nostra gestione è limpida e i risultati sotto gli occhi di tutti. Come avevo promesso abbiamo riportato l’atletica dove merita di stare, al secondo posto dopo il calcio. Il tennis? Lavora bene, io sono tifoso di Sinner, ma è un’altra cosa».

Si faccia una critica.

«Non sono riuscito a pacificare l’atletica e mi dà fastidio».

