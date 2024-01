mei e spazzafumo, un lungo hurrah 

La partenza dalle “gabbie” come ai campionati italiani è stata la novità per gli oltre 1100 atleti del 1° Cross Città di Cagliari. Sul percorso lineare e veloce allestito dal Marathon Club nel Parco di Molentargius, in evidenza le prove i fratelli Mei dell’Academy e Olbia e l’Edoardo Sanna Elmas, capace di tingere di verde il podio femminile con l’acuto di Elisa Spazzafumo sugli 8 km.

Risultati maschili. Promesse/Senior km 10 : 1. Salvatore Mei (SM, Academy), 2. Francesco Mei (PM, Academy), 3. Alessandro Careddu (PM, Porto Torres). Master 6 km : 1. Luigi Leotta (M50, San Sperate), 2. Gabriele Sechi (M35, Runners Oristano), 3. Andrea Schiavino (M35, Tri Team SS). Master 4 km : 1. Antonello Vargiu (M65, Cagliari Atl. L.), 2. Paolo Porcu (M60, Ampa Training), 3. Mauro Muscas (M60, Sinnai). Juniores km 8 : 1. Manuel Cossu (San Gavino), 2. Michele Loi (Tri Team SS), 3. Adalberto Canu (Cus Cagliari). Allievi km 5 : 1. Daniele Schirru (E. Sanna Elmas), 2. Matteo Mura (I guerrieri del pavone), 3. Elia Paskale Pala (E. Sanna Elmas). Cadetti km 3 : 1. Gabriele Tidu (Isolarun), 2. Francesco Pellegrino (E. Sanna Elmas), 3. Michele Salis (Dolianova).

Risultati femminili. Promesse/Senior km 8 : 1. Elisa Spazzafumo (SF, E. Sanna Elmas), 2. Raimonda Nieddu (F35, E. Sanna Elmas), 3. Elsa Farris (F45, E. Sanna Elmas). Master km 4 : 1. Gisella Saba (F45, Ampa Training), 2. Enrica Pintor (F40, Isolarun), 3. Maria D. Lai (F40, Tri Team SS). Master km 3 : 1. M. Pasquale Tedde (F60, Shardana), 2. Rosalba Miscali (F60, M. Club Oristano), 3. Teresina Onano (F60, Assemini). Juniores km 6 : 1. Marta Paderi (Selargius), 2. Giorgia Pieraccini (Tri Team SS), 3. Benedetta Cao (Cus Cagliari). Allieve km 4 : 1. Maria Mei (Academy), 2. Alice Pitzalis (Cagliari Mar. Club), 3. Sofia Saba (Cagliari Mar. Club). Cadette km 2 : 1. Nicole Scalas (Valeria), 2. Melissa Scanu (Alasport), 3. Giaele Mantega (Cagliari Mar. Club).

