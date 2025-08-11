Mei e Romeo trionfano alla Corri Limbara 

Francesco Mei (Academy Olbia) e Carmela Romeo (F35, Studium et Stadium) sono i vincitori della 18ª edizione della Corri Limbara, Memorial Gigi Fenu.

Sui sentieri sterrati della 6,2 km podistica tra lecci, pini e sequoie hanno preceduto rispettivamente Alessandro Tartaglini (M35, Policiano Arezzo) e Simone Tola (Amatori Olbia) tra gli uomini e Isabella Azzena (F45, Amatori Olbia) ed Elena Fratus (F50, Porto Torres) tra le donne.

L’evento sportivo quest’anno ha segnato il record di presenze, con 170 atleti al via delle competitive di tutte le categorie e 90 della non competitiva sui 3 km, rivelandosi un appuntamento estivo imperdibile per tanti sportivi locali e della penisola che hanno voluto vivere le bellezze dell’Isola da una prospettiva certamente inedita.

Walter Buttau, atleta e organizzatore dell’Atletica Tempio Pausania, è molto soddisfatto: «È andato tutto oltre ogni aspettativa, nelle passate edizioni siamo arrivati a 120 iscritti mentre quest’anno abbiamo superato i 250. Il vero successo però non sta tanto nei numeri quanto nel bellissimo clima di sport e amicizia creatosi nello scenario suggestivo di Vallicciola. Il percorso molto tecnico, con diversi punti in salita, ha reso la gara impegnativa ma la fatica è stata presto dimenticata col terzo tempo tra pranzo e relax, un bel modo per ricordare Gigi Fenu, atleta scomparso alcuni anni fa».

Ordini d’arrivo

Maschile : 1. Francesco Mei (Academy Olbia); 2. Alessandro Tartaglini (M35, Policiano Arezzo Atletica); 3. Simone Tola (Amatori Olbia); 4. Raffaele Nonne (Cus Sassari); 5. Luigi Leotta (M50, Elmas); 6. Gabriele Mariotti (M40, Academy Olbia); 7. Massimiliano Idili (M40, Runfast Sassari); 8. Claudiu Pericica (M35, San Teodoro); 9. Simone Cardone (M50, Amatori Olbia); 10. Giuseppe Loriga (M40, Atleticamente).

Femminile : 1. Carmela Romeo (F35, Studium et stadium); 2. Isabella Azzena (F45, Amatori Olbia); 3. Elena Fratus (F50, Porto Torres); 4. Leonarda Cantara (F50, Academy Olbia); 5. Piera Cossu (F45, Buddusò); 6. Giovanna Panai (F55, Ittiri Cannedu); 7. Cinzia Noli (F40, Runcard); 8. Elisa Più (F45, Fiamma Macomer); 9. Sonia Succa (F45, San Sperate); 10. Maria Antonietta De Roma (F40, Amatori Olbia).

RIPRODUZIONE RISERVATA