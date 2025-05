«Meglio Oristano, solo vantaggi per il nostro paese» 

A Guspini si infiamma il dibattito per la scelta della provincia: scadono oggi i dieci giorni previsti dalla legge regionale approvata il 29 aprile per la revoca della delibera del 2021 che, se confermata, porterà i guspinesi alle urne. Nell’attesa, anche il fronte dei sostenitori del passaggio a Oristano si allarga. Mariano Cadeddu, esponente di Rifondazione Comunista, non ha dubbi: «Noi avevamo già in passato scelto Oristano, quando crearono il Sud Sardegna. E nel 2013, quando si votò per cancellare le nuove province, Guspini fu tra i più convinti: partecipazione altissima e vittoria schiacciante per l’abolizione nel referendum promosso anche dai 5 Stelle. Ora, con i 5 Stelle in Regione, le province vengono rimesse in piedi: è allucinante. Andare a Oristano significherebbe scegliere una provincia esistente e funzionante».

Il dibattito

Anche Marco Usai, cittadino attivo nel sociale, chiede un dibattito «sereno e ragionato, non basato su posizioni precostituite. Il sindaco De Fanti aveva inizialmente sostenuto Oristano, poi, da come si evince dalle recenti dichiarazioni, pare abbia cambiato idea. Ma io credo che serva una riflessione pubblica, un confronto vero. Sul piano economico, molti fondi arrivano già dall’Unione dei Comuni del Terralbese, quindi Oristano. E dalla provincia di Cagliari abbiamo avuto poco o nulla: sempre periferia, sempre le briciole».

Le proteste

Danilo Serpi, ex segretario del Pd guspinese, va oltre: «Rimettere in piedi una provincia che i cittadini hanno già cancellato con un referendum è uno schiaffo alla democrazia. Le province o si aboliscono tutte, oppure si scelga la più funzionale. E Oristano è la scelta giusta. Ma è la gente che deve decidere, non pochi consiglieri in una stanza». Sulla stessa linea Paolo Cau, oggi in Italia Viva, già sostenitore del passaggio quando militava nel Pd: «Guspini è sempre stata una periferia, prima di Cagliari, poi del Sud Sardegna».Per tanti guspinesi Oristano potrebbe essere un’opportunità: «Cresce sia con il Pil che demograficamente, al contrario del Medio Campidano. – incalza Cadeddu – A Oristano ci legherebbe la questione costiera, che dovrebbe trascinare Arbus e tutto il comparto agricolo e di allevamento ovino e bovino. Quest’ultimo avrebbe uno sbocco naturale nel Terralbese e nei dintorni. Anni fa si costituì un comitato di sostegno per lo spostamento a Oristano ma ora alcuni sembrano aver cambiato idea, riscoprendo la vecchia provincia bocciata nel 2013».

RIPRODUZIONE RISERVATA