«Meglio in carcere che in comunità» 

Impossibile continuare a vivere nella comunità di recupero, forse perché le regole di civile convivenza erano diventate insopportabili per lui. Così ieri notte, dopo la mezzanotte, si è presentato dai carabinieri della Stazione di Villanova e, violando volontariamente l’obbligo degli arresti domiciliari, ha chiesto di essere arrestato. «Meglio vivere in carcere che in comunità», avrebbe detto ai militari, in quel momento increduli. Desiderio accolto, perché dopo la condanna per direttissima per evasione è stato immediatamente trasferito in carcere a Uta.

La vicenda

Il protagonista di questa vicenda è un giovane cagliaritano di 22 anni, Nicola Ghironi, disoccupato, noto alle forze dell’ordine, con precedenti per droga. Da un po’ di tempo era stato affidato alla comunità di recupero L’Aquilone (nella sede della zona industriale Casic, a Elmas), gestita da don Carlo Follesa, che attraverso mirati programmi di recupero e reinserimento aiuta le persone con dipendenza da droghe a ricostruirsi un futuro: lì, in quella comunità dove si insegna alle persone a riappropriarsi di regole di vita quotidiana e di sane abitudini, l’uomo doveva scontare una condanna agli arresti domiciliari. Il giovane avrebbe manifestato già da qualche tempo segnali di insofferenza con la vita di comunità, fino alla decisione presa autonomamente di allontanarsi dall’Aquilone dove era stato assegnato per scontare la condanna. Giovedì mattina la decisione finale: prima l’uscita dal centro, quindi un giro per tutto il giorno in città (da chiarire dove), infine la scelta di costituirsi e di presentarsi spontaneamente dai carabinieri della caserma di via Nuoro per chiedere di essere trasferito nel carcere di Uta.

Sorpresa

Di fronte alla singolarità della richiesta, i militari hanno inizialmente storto il naso ma poi dopo aver accertato la veridicità dei fatti raccontati dal giovane cagliaritano, lo hanno arrestato e riportato nella comunità terapeutica. Naturalmente, i carabinieri non hanno preso tale decisione soltanto per “assecondare” la volontà dell’uomo, ma perché questo ultimo ha commesso il reato di evasione dai domiciliari: l’uscita dalla comunità dove scontava i domiciliari, infatti, ha fatto scattare automaticamente la contestazione del reato di evasione.