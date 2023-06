Meglio diffidare dei test fai da te 

Con il Covid è scoppiata la mania dei test per analisi fai da te. Ma servono davvero? E quando? E che livello di sicurezza offrono?

Si possono dare alcune indicazioni. Primo, cercare di capire se il produttore è serio: controllare che sia di un Paese che si preoccupa della qualità e rispetta le regole europee di sicurezza. Guardare se spiega e informa correttamente sul prodotto senza discorsi fumosi. E infine se offre garanzie di privacy, visto che gli date il vostro numero di carta di credito. Ma poi questi test bisogna anche saperli usare. Alcuni esami, come il test di gravidanza, non creano problemi di interpretazione, vanno solo confermati da analisi più professionali. Ma con molti altri test - glicemia, Hiv, Epatite C etc, stiamo attenti, sono tutte cose che richiedono sempre ulteriori indagini con metodi più accurati presso i laboratori medici. E infine un’avvertenza: evitate sempre quelli senza validazione scientifica, come alcuni sulle intolleranze alimentari.