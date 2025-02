Megghy, Bulletta e Mafalda cercano casa 

A Selargius bellissimi cuccioli di futura taglia media (uno è nella foto in alto a destra) cercano un’adozione. Pr informazioni 328.3217848.

Megghy

Megghy, salvata dalle volontarie, si è fatta bella. Ora, come si può vedere nella foto in alto a sinistra, è una nuvola di pelo bianco e morbidissimo. Lei è una cagnolina adorabile, buona e bravissima a casa. Ne ha passato tante e ora meriterebbe una famiglia per sempre. Per informazioni 338 548 7889 - 3470787993.

Bulletta

Questo è ciò che scrivono i volontari e le volontarie del rifugio Amici degli animali su “Bulletta”. «L’abbiamo curata. L’abbiamo nutrita di cibo e di affetto. Le abbiamo procurato una vecchia poltrona è una coperta calda. E questa è lei oggi (foto in basso a sinistra). Mamma umana dove sei?» Per informazioni: Caterina 348.6995 817.

Mafalda

Mafalda (foto in basso a destra) ha una storia come tante, ma che non smette di spezzare il cuore. È stata abbandonata in strada, troppo piccola e fragile per cavarsela da sola. Eppure, dietro la sua timidezza, si nasconde una gattina dolcissima, che non vede l’ora di fidarsi e riempire la vita di chi la vorrà accogliere di fusa e tenerezza. Ha 8 mesi, è sterilizzata e testata negativa e si trova a Cagliari, ma può viaggiare nel centro/nord Italia. Per informazioni su whatsapp 393.9805500.

