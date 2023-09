Megablitz a Caivano, «è cominciata la bonifica» 

NAPOLI. Dopo la visita della premier Giorgia Meloni lo Stato mostra i muscoli a Caivano, teatro dello stupro di due bambine di 10 e 13 anni. E lo fa con un blitz interforze senza precedenti: 400 uomini, tra carabinieri, polizia e finanza, vigili del fuoco - con le autoscale per irrompere dalle finestre - e polizia metropolitana. Una dimostrazione di forza che precede il “pacchetto Caivano”, un giro di vite sui reati che coinvolgono i minorenni e più sanzioni per i genitori che non mandano i figli a scuola. Ci sarà anche un daspo per allontanare i minori tra 14 e 18 anni protagonisti di reati, mentre 30 milioni andranno in interventi infrastrutturali o di riqualificazione. «Oggi è iniziata l'operazione di bonifica del Parco Verde di Caivano», ha detto la premier sui social annunciando l'inizio «di quel lungo percorso che il Governo si è impegnato a portare avanti per ripristinare legalità e sicurezza». All'alba le forze dell'ordine hanno passato al setaccio il dedalo di strade del Parco Verde. Il bilancio finale è di tre denunciati per contrabbando di sigarette e il sequestro di 44mila euro in contanti, due ordigni esplosivi, 170 proiettili di vario calibro, anche per Kalashnikov; una mazza da baseball, un coltello a serramanico e un arco. Quanto alla droga, sono stati sequestrati cinque bilancini di precisione, 408 grammi di hashish, 375 di marijuana e 28 di cocaina.

RIPRODUZIONE RISERVATA