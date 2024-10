Megabatteria, mistero tra gli States e Selargius 

Se li sono andati a cercare dall’altra parte del mondo. O meglio si sono incontrati alle pendici del Monte Arcosu, tra Uta e Assemini, alle porte di Cagliari. Un pò Arapaho , il nome degli antichi Indiani d’America venuti dal lontano Wyoming , un pò laziali, di Viterbo e Tarquinia, e un pò campidanesi, venuti dalla periferia di Selargius, l’anticamera della strada più congestionata del sud Sardegna, l’insopportabile 554. La storia è roba da fumetti d’altri tempi, con tanto di mitologia “bovina” spiaccicata con innegabile fantasia sul frontespizio di un progetto sempre più misterioso. Loro, gli americani di Cheyenne , la capitale del Wyoming , nel cuore dell’America repubblicana, tra il Colorado e il Dakota, probabilmente non sanno nemmeno dove hanno investito la “bellezza” di «200 euro» per realizzare una delle più grandi batterie al Litio al mondo, l’accumulo elettrochimico destinato a mettere in riserva, prima di esportarla nel “continente italiano”, l’energia accumulata dalla speculazione imperante in terra sarda.

Ufficio a tempo

Rintracciare questi “americani” d’altri tempi, proprietari del 2% della «Urus Storage srl», la società che ha presentato il progetto per scaricare nei terreni agricoli tra Uta e Assemini, una valanga di Litio, per intenderci quello che i cinesi forniscono a caro prezzo dentro 684 container da 36.000 Kg, non è facile. Al numero 1712 della Pioneer Avenue nella capitale dello Stato americano, Cheyenne , sede della Plentiun Renewable Corporated , i soci della «Urus», per avere qualche informazione ti chiedono codici alfanumerici che nemmeno la fortuna più sfacciata ti può fornire. Del resto, qui, nella contea americana del fisco low cost, per l'affare del secolo in terra sarda, gli uffici sono rigorosamente a tempo. C’è un modesto caseggiato, un numero civico in bella mostra e poi centinaia di “uffici virtuali”: ci sono ma non si vedono.

Tasse & segreti

Nel cuore degli Stati Uniti, dove gli Arapaho , i Lakota e gli Shoshone sono gli eredi dell’antica dinastia degli Indiani d’America, ci vengono un pò tutti a farsi una società, rigorosamente low cost. Per avere un ufficio in questa residenza fiscale, marchiata United States , te la cavi con qualche decina di dollari. In un colpo solo ti garantiscono tasse al minimo, segretezza di nomi e un indirizzo dove far figurare la tua società destinata a sbancare, con i soci sardi e laziali, un pezzo di Sardegna per costruire «Urus» la sconfinata batteria di Monte Arcosu con un potenza ciclopica di 478 megawatt. Una sorta di paradiso fiscale per aziende che «ci sono ma non si vedono», con tasse inesistenti e nessuna preoccupazione per privacy e conti esteri blindati, dove la segretezza è il dominus di questo Stato free-tax .

Città del litio

La sede ideale per una società che pensa di fare molti soldi investendo appena 200 euro di capitale nella costruzione di una “città” di container di Litio a due passi dalla foce del Fiume Cixerri e del Rio Mannu, appena esondati entrambi nell’ultima delle alluvioni. Ti garantiscono tutto nella terra degli Indiani: società di vecchia data in vendita, servizi di recapito, inoltro posta, servizi telefonici, servizi di privacy, servizi di nomina, servizi di agente registrato, pacchetti di privacy per avvocati. E, poi, soprattutto: una corporated nel Wyoming offre ai suoi funzionari e direttori «il più alto grado di protezione dalle cause legali intentate da creditori scontenti o avvocati querelanti troppo zelanti». Insomma, quanto basta per fare affari in Sardegna e sparire nel nulla dello Stato americano.

Perchè a Monte Arcosu?

Tutto misterioso e segreto in questa batteria-coloniale, a partire dal motivo per il quale una società come la «Plentium Renewable Corp», sede nel quartier generale degli uffici a tempo di Cheyenne, decide di partecipare, con un insignificante capitale del 2%, all’Urus Storage, alla costruzione del più grande accumulo elettrochimico mai progettato al mondo, visto che il primato spettava alla California, con una batteria da 400 megawatt, a fronte dei 478 pianificati per l’enclave sarda tra la Pedemontana e la dorsale delle pendici del Monte Arcosu.

Missione da 200 milioni

È fin troppo evidente che in questa nuova missione “straniera” in terra sarda si celano affari imponenti, soprattutto se si considera che una realizzazione come quella proposta nell’area tra Uta e Assemini dovrebbe superare i 200 milioni di euro di investimenti. Come può una società da appena 10.000 euro di capitale sociale progettare e realizzare una simile montagna di Litio in Sardegna? Chi c’è dietro? Chi sono gli americani che si nascondono dietro una società nello Stato fiscalmente più segreto degli States? Chi sarà a gestire l’aumento di capitale di questo progetto? Saranno gli anonimi americani di Cheyenne? Oppure saranno i sardi della periferia di Selargius a candidarsi ad incassare il jackpot della batteria che vogliono costruire a due passi dal disastro della graticola di silicio in cui è stata trasformata l’area sulle pendici di Monte Arcosu?

Progettisti & soci

In realtà, se si osserva l’unico straccio di documento progettuale divulgato, quello relativo agli espropri previsti nell’agro di Uta e Assemini, si può scoprire che i quattro progettisti di questa invasiva “opera” di Litio sono anche soci della «Urus Storage». I progettisti-soci sono dichiaratamente Daniele Conticchio che gode del 9% di quote azionarie, Marco Grande, con un ulteriore 9% e, infine, i due coinquilini Daniele Marras, con il 5%, e Lorena Vacca, con il 4%. Sia Marras che Vacca risultano aver registrato la reciproca residenza fiscale delle loro quote al numero 24 di via Baronia, nell’estrema periferia di Selargius, lungo il confine ideale con Cagliari e la statale 554.

Il toro “Urus”

A guidare la società «Urus», dal nome medioevale del bovino-toro ( Bos taurus primigenius ), estintosi nel tardo medioevo, c’è Raffaele Giacchetti. Non uno sconosciuto, ma un vero caterpillar del fotovoltaico, uno che se potesse riempirebbe la Sardegna di graticole ovunque. Nel suo cursus ci sono impianti solari per oltre 1.400 megawatt, presidente di Gis, Gruppo impianti solari, che associa un gruppo di operatori del settore e, soprattutto responsabile degli investimenti in energie rinnovabili del fondo americano Plentium Capital . Un fondo con lo stesso nome della società registrata nella terra degli indiani d’America, e proprietaria del 2% di «Urus», ma senza un dichiarato legame con il fondo guidato dal “Giachetti” di Tarquinia che, con il 32% delle quote, è il dominus della società «Urus», insieme al 23% di tale Luca Pettinato. Tutti nomi, compresi i due sardi, Marras & Vacca, che si intrecciano con altri progetti solari-milionari, tutti dislocati tra la Sardegna del sud e il Campidano, tutti protesi a far soldi a man bassa con pannelli e incentivi.

Progetto sparito

Incastri societari e progettuali tutti da svelare, per capire chi di questa operazione sardo-americana alla fine metterà i soldi, quelli veri, per realizzare quest’operazione “batteria-storage” da mille e una notte in terra sarda, sulla foce appena esondata dei principali corsi d’acqua del sud dell’Isola. I comuni di Uta e Assemini cascano dalle nuvole quando gli chiedi i progetti che dovrebbero essere online e a disposizione di chiunque. I tempi di consultazione, già ristretti a 30 giorni, non sono un libero arbitrio, sono un termine perentorio. La procedura di pubblicazione, se fossimo in uno Stato di diritto, sarebbe da considerarsi già nulla. Agli atti risultano solo i nomi di agricoltori e allevatori destinatari del preavviso di esproprio, per il resto nessuna relazione, nessun progetto tecnico. Tutto negato, come se la regola di Stato fosse quella di nascondere in ogni modo quel che sta per accadere a due passi da Cagliari. Del resto gli “editti di Roma” avevano già previsto che su questi progetti non ci fosse nemmeno la Valutazione d’Impatto Ambientale. Qui, la Sardegna si occupa “ manu militari ”, come accadeva molto tempo nelle terre degli Indiani d'America.

RIPRODUZIONE RISERVATA