Mega yacht in rada: «Servono campi boe» 

La presenza nella rada di Alghero del mega yacht Luminance, di proprietà del magnate ucraino Rinat Akhmetov, riaccende il dibattito sulle potenzialità della Riviera del Corallo per la grande nautica internazionale. A sottolinearlo è Michele Pais, consigliere comunale ed ex presidente del Consiglio regionale, che da tempo insiste sulla necessità di istituire campi boe strutturati e funzionali, inseriti in un sistema coordinato su scala regionale.

«La sosta del Luminance conferma in modo chiaro e inequivocabile la strategicità di Alghero e dell’intera costa nord-occidentale della Sardegna per la grande nautica internazionale», afferma Pais. «Da Bosa a Castelsardo abbiamo tutte le carte in regola per diventare una destinazione di riferimento per yacht e mega yacht, ma continuiamo a pagare scelte sbagliate, prive di visione».Secondo Pais, l’arrivo di unità di tale portata dimostra quanto sia urgente realizzare campi boe adeguati e dimensionati per yacht e mega yacht, strumenti necessari sia per intercettare un turismo nautico di fascia altissima sia per garantire una tutela ambientale efficace.«Continuerò la mia battaglia a favore dello sviluppo e contro lo sperpero di denaro pubblico - prosegue - perché i campi boe realizzati dall’Area Marina Protetta di Capo Caccia si stanno rivelando inutili e persino dannosi». (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA