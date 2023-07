Mega yacht davanti a Pedra Longa 

Per due giorni è stata l’attrazione aggiunta della costa di Baunei, lo yacht di lusso “Rising Sun”, alla fonda davanti alla guglia calcarea di Pedra Longa. L’imbarcazione, lunga 139 metri, battente bandiera delle Isole Cayman, risulta attualmente di proprietà dell’ottantenne produttore musicale e cinematografico americano David Geffen. Il maestoso megayacht incorniciato dalle imponenti falesie calcaree, che caratterizzano la costa di Baunei da Pedra Longa a Cala Luna, non poteva passare certo passare inosservato, visto che l’imbarcazione è rimasta due giorni alla fonda lungo la rotta battuta ogni giorno dai barconi e dai gommoni che effettuano escursioni partendo da porti turistici di Arbatax e Santa Maria Navarrese.

Immagini virali

Le immagini catturate dai turisti a bordo di gommoni e barconi sono presto diventate virali via whatsapp, facendo scattare al contempo le ricerche online sui siti web specializzati in monitoraggio delle imbarcazioni in navigazione nel Mediterraneo, sui quali sono registrati dati tecnici e rotte seguite. Si è così scoperto che il 29 giugno “Rising Sun”, decimo yacht al mondo per lunghezza, ha lasciato il porto di Napoli dopo aver fatto rifornimento di carburante. Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di Porto di Napoli, alle operazioni di rifornimento del “Rising Sun” hanno partecipato sei autobotti, che hanno riversato nei serbatoio dello yacht circa 200 mila litri di carburante.

Rotta verso l’Isola

Concluse le operazioni di rifornimento “Rising Sun” ha fatto rotta verso la costa orientale della Sardegna, dove è stato avvistato sabato primo luglio, davanti alla guglia calcarea di Pedra Longa. Costruito nel 2004 nei cantieri di Lurssen, in Germania, il megayacht conta 45 uomini di equipaggio; primo proprietario del “Rising Sun” è stato Larry Ellison, ceo di Oracle Corporation. Nove le cabine di lusso, che possono ospitare 18 persone. Non mancano aree destinate ad attività particolari: a bordo una palestra, una sauna, vasche idromassaggio, un cinema. Qualora gli ospiti fossero appassionati di pallacanestro, nessun problema: è presente un campo da basket regolamentare (all’occorrenza può essere utilizzato come piattaforma di atterraggio per elicotteri).

Nelle cale

Intorno alle 11.30 di ieri mattina il “Rising Sun” ha mollato le ancore e lasciato la costa di Pedra Longa per raggiungere le acque comprese tra Cala Luna e Cala Gonone. Il passaggio dello yacht di David Giffen lungo la costa orientale dell’Isola ha offuscato per qualche giorno le notizie relative alle imbarcazioni di lusso dei calciatori Cristiano Ronaldo e Benzema, avvistati in Costa Smeralda la settimana scorsa.

