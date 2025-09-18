Mega rotonda, un tubo ferma i lavori 

Quasi tre anni dopo l’aggiudicazione dell’appalto, la maxi rotonda all’ingresso nord di Oristano (pensata come snodo strategico per decongestionare il traffico cittadino) è ancora un cantiere sospeso. L’opera, annunciata come imminente nel gennaio 2023 con tempi di realizzazione record (120 giorni contro i 300 inizialmente previsti), oggi deve ancora vedere l’avvio dei lavori veri e propri.

E ai ritardi si sommano nuovi costi per le casse comunali: circa 100mila euro in più per risolvere un imprevisto che ha bloccato l’intero progetto.

Due anni fa

Era il 2023 quando il Comune annunciava con soddisfazione l’affidamento dei lavori all’associazione temporanea di imprese guidata da Moteco di Danilo Marcia, con un ribasso del 7,22% sull’importo a base d’asta. «Si procede spediti», dichiarava allora il sindaco Massimiliano Sanna, sottolineando l’importanza di un’opera attesa da anni e finanziata con oltre 1,7 milioni di euro da Regione e Provincia. La realtà si è rivelata ben diversa.

Lo stop

Poche settimane dopo l’apertura del cantiere, durante gli scavi per le fondazioni, erano emersi sottoservizi non mappati. «Un imprevisto non segnalato in fase di progettazione», aveva spiegato quasi un anno fa l’imprenditore Danilo Mascia. Indagando, si scoprì che si trattava di una condotta idrica di Abbanoa, la cui presenza rendeva impossibile proseguire con i lavori senza prima predisporne lo spostamento. Da lì, una lunga trafila burocratica.

Solo la scorsa primavera il Genio civile ha dato l’autorizzazione necessaria, ma restavano da acquisire i pareri degli Enti coinvolti. C’era poi l’esigenza di non avviare i lavori durante la stagione estiva, per evitare disagi al traffico in un periodo già critico per la viabilità cittadina Nel frattempo il cantiere è rimasto fermo.

«Problema superato»

Oggi l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri, assicura che la situazione si sta sbloccando: «Il problema dovrebbe essere superato: gli uffici stanno ultimando la perizia per ridefinire il quadro economico. Abbanoa fornirà i materiali, mentre il Comune si farà carico degli scavi e della posa». Un’operazione dal costo stimato di circa 100mila euro, che andranno a sommarsi al milione e 292mila previsti dal contratto originario.

Infrastruttura strategica

Una volta completata, la nuova rotatoria si presenterà come un’opera di dimensioni imponenti: un anello centrale di 55 metri di diametro, con corsie interne larghe 9 metri. L’infrastruttura sarà propedeutica al collegamento con la Circonvallazione ovest e consentirà di accedere direttamente in città anche a chi proviene dalla Circonvallazione di Silì. Una modifica che eliminerà l’attuale percorso obbligato attraverso il parcheggio del centro commerciale Porta Nuova, oggi causa di frequenti rallentamenti e pericoli per la sicurezza. La promessa è che a ottobre il cantiere ripartirà. Sperando che davvero sia la volta buona.

RIPRODUZIONE RISERVATA