Mega rotonda, primo stop ai lavori 

Il ritmo sostenuto dei primi giorni aveva fatto ben sperare sul rispetto del cronoprogramma. Per i lavori di realizzazione della maxi rotonda ai piedi del ponte Tirso, invece, c’è un primo intoppo. Da qualche giorno i mezzi dell’associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata l’appalto da un milione 390mila euro per il completamento del secondo lotto della circonvallazione Ovest sono fermi.

L’intoppo

«Durante durante gli scavi per la realizzazione delle fondazioni destinate ai muri di contenimento sono emersi sottoservizi non mappati, la cui presenza non era stata identificata nella fase di progettazione - spiega Danilo Mascia, della ditta Moteco - Non sappiamo a chi appartengano, siamo in attesa che il Genio civile ci dia l’autorizzazione a spostarli, poi ripartiremo». L’imprevisto non dovrebbe avere grosse ripercussioni sulla tabella di marcia che nell’arco di quattro mesi dovrebbe consegnare alla città la nuova infrastruttura destinata ad alleggerire notevolmente il traffico all’ingresso nord. «Una volta ottenuta l’autorizzazione, procederemo spediti - assicura Mascia - abbiamo già tutto il materiale a disposizione. È probabile che i 120 giorni a disposizione da contratto per completare l’intervento siano anche in esubero rispetto a quelli necessari».

Primo step

Nella prima fase le ruspe hanno lavorato lungo il margine del ponte vecchio in entrata a Oristano, ma il terreno è già stato preparato anche sul versante opposto. Circolazione regolare per il momento. Qualche piccolo sacrificio agli automobilisti sarà richiesto più avanti, quando si tratterà di realizzare l’anello vero e proprio del rondò da 55 metri di diametro.

La viabilità

«Il traffico dovrà essere temporaneamente deviato - spiega il titolare dell’impresa - sarà necessaria una decina di giorni e comunque si procederà per step, lasciando aperta almeno una delle due rampe del ponte per limitare al massimo i disagi». Una volta completata, la rotatoria sarà propedeutica alla connessione con la circonvallazione Ovest, progettata dalla Provincia, che cofinanzia il progetto con 450mila euro, e consentirà l’ingresso diretto in città anche a chi arriva dalla circonvallazione di Silì, senza passare nel parcheggio del centro commerciale. E intanto si attende un altro importante cantiere, stavolta provinciale: il 2025, avevano assicurato dagli uffici di via Carboni, sarà quello della definitiva messa in sicurezza del nuovo ponte Tirso.

