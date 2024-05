Mega discarica sulla strada per il mare 

Con il taglio della fascia frangivento affiorano tantissimi rifiuti abbandonati a bordo strada nella provinciale 73 per Porto Pino. Una mega discarica di rifiuti che si estende per decine e decine di metri: erano presenti da tempo in mezzo alle piante di eucalipto ma, con il taglio delle piante effettuate dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, sono affiorati e fanno pessima mostra a bordo strada.

Le quantità maggiori nei pressi delle piazzole di sosta, dove per gli incivili è più semplice fermarsi a gettare i rifiuti: «C’è di tutto - fa sapere Albano Salis della Marevivo delegazione Sud Sardegna – ci sono materassi penumatici, cassette in plastica per ortofrutta e tanto altri rifiuti e carta straccia che con il vento possono volare nei terreni circostanti. Per questo è doveroso in intervento immediato, non c’è tempo da perdere. Poi adesso anche con l’arrivo dei primi turisti rappresentano una pessima immagine, in alcuni punti si vede che son stati già raggruppati, e potrebbe essere un input per poterne gettare altri». Le aree appartengono al demanio ma sono di competenza del Consorzio di bonifica, ricadenti nei territori comunali di Masainas e Sant’Anna Arresi, come fa sapere Gianluca Pittoni sindaco di Masainas: «Purtroppo gli incivili non mancano, ma sono certo che anche stavolta non sarà necessario fare alcuna ordinanza, visto che i rapporti con il Consorzio sono ottimi e abbiamo sempre trovato un accordo». Dal consorzio di bonifica, son ben consapevoli del problema e i tecnici sono in contatto con le amministrazioni locali per lo smaltimento di alcuni rifiuti. Per altri si sta interloquendo con il demanio, per reperire le risorse e capire come poter intervenire».

