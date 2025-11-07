VaiOnline
Tuvumannu.
08 novembre 2025 alle 00:31

Mega discarica sul colle, tonnellate di spazzatura a due passi dall’ospedale 

Tra via Castelli e il Santissima Trinità lo scempio della «scarpata della vergogna» 

Gli abitanti di via Castelli l’hanno ribattezzata “la scarpata della vergogna”. E non è difficile capire perché. È impressionante, infatti, la quantità di rifiuti di ogni genere gettati via nel corso di anni di inciviltà lungo le pendici del colle di Tuvumannu, in una vasta area libera incastonata tra le case popolari che dominano la vallata ed il sottostante muro di cinta del Santissima Trinità, nel cuore di Is Mirrionis.

Degrado senza fine

Una bomba ecologica pronta ad esplodere a ridosso del frequentatissimo ospedale, perché in mezzo alle tonnellate di materiali abbandonati tra rocce e cespugli di lentisco figurano anche rifiuti speciali, come pneumatici, eternit e altri scarti derivanti da costruzioni, demolizioni e ristrutturazioni. Uno scempio, insomma, e non c’è bisogno del sorvolo di un drone per assistere ad uno spettacolo desolante, in parte visibile anche dall’interno dell’ospedale, all’altezza del grande caseggiato color senape adibito a deposito, dove a seconda di come soffia il vento si avvertono miasmi.

«La sezione di Ecologia urbana della Polizia locale sta svolgendo gli accertamenti», riferisce l’assessora comunale all’Ambiente, Luisa Giua Marassi, «tuttavia conosciamo bene la triste circostanza, trattasi di un altro punto ricorrente di abbandono di rifiuti, peraltro, come si può vedere dalle foto, soprattutto di materiali e scarti edili ed ingombranti, frutto di svuotamento di cantine o appartamenti, da parte di persone che delinquono. Ed è bene ricordare che si tratta di un vero e proprio reato».

Bonifica a breve

«L’area è già stata oggetto di un ordine di servizio e di un ritiro da parte della ditta appaltatrice qualche mese fa», ricorda l’assessora, «intervento che ha generato anche dei costi a carico dei cittadini, inoltre è stata fatta oggetto di pulizia anche da parte dei lavoratori del cantiere Lavoras». Eppure periodicamente la situazione si ripete e nuovi rifiuti fanno la loro comparsa. Aggiungendosi a quelli preesistenti. «Chiaramente procederemo a breve a una bonifica», dice ancora l’esponente della Giunta Zedda, «tuttavia occorre sensibilizzare la popolazione anche sul fatto che chi ristruttura la propria casa o svuota le proprie cantine dovrebbe accertarsi del fatto che chi ritira sia una ditta autorizzata che conferisce i rifiuti in maniera regolare». Diversamente si potrebbe essere accusati di concorso nel relativo reato. «Rimane l’amarezza per una simile situazione di illegalità». L’ennesima, purtroppo, in città.

