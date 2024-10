Mega discarica, servono 3,7 milioni 

Per bonificare tutta la zona di Pitz’e Pranu, trasformata da anni in una bomba ecologica, servono 3 milioni e 700mila euro. I professionisti incaricati dal Comune di Selargius hanno definito nei giorni scorsi un progetto di massima, con tutti gli interventi necessari - e i costi - per eliminare il problema rifiuti intorno al campo rom nato circa quarant’anni fa nella campagna selargina. «Abbiamo 1 milione già finanziato dalla Regione per iniziare con una prima bonifica, prima però dobbiamo sistemare le famiglie che vivono ancora nel campo», ha spiegato il sindaco Gigi Concu nel parlamentino di piazza Cellarium rispondendo a un’interrogazione del consigliere Alberto Cappai.

La bomba ecologica

L’argomento è approdato in Consiglio dopo un vertice convocato pochi giorni fa dal nuovo Prefetto Giuseppe Castaldo, con forze dell’ordine e i vertici dei Comuni di Selargius e Settimo San Pietro presenti. «Siamo molto preoccupati, si parla di bomba ecologica e vorremmo sapere cosa facendo la Giunta, nello specifico il sindaco, per affrontare questo problema», ha sottolineato il consigliere Cappai dai banchi della minoranza. «L’argomento non è stato mai affrontato in quest’aula, si tratta di inquinamento e quindi di salute pubblica per i nostri cittadini».

Il riferimento è alle immagini choc circolate di recente: un video di pochi minuti con riprese dall’alto che mostra il degrado intorno al campo rom, con centinaia di carcasse d’auto bruciate, e distese di rifiuti di ogni genere. «Una situazione molto complicata», ha ammesso Concu in Consiglio, «il problema è stato affrontato negli anni con diversi tavoli fra amministrazioni che si sono succedute e Prefettura. Sì c’è una bomba ecologica, vengono trattati materiali ferrosi e si verificano roghi frequenti che causano inquinamento del sottosuolo, come dimostrano i dati rilevati negli anni da Arpas, Asl e Regione. Inquinamento che riguarda soprattutto il Comune di Settimo, che oltretutto ha una zona industriale vicina».

I costi della bonifica

Per bonificare la zona e riportarla alla sua vocazione agricola, servono 3 milioni e 700mila. «Adesso abbiamo un documento ufficiale che definisce gli interventi da fare, e che presenteremo in Prefettura», ha annunciato Concu. In cassa c’è 1 milione, risorse regionali incassate. «Le altre le chiederemo appena il campo sosta sarà finalmente vuoto».

Prima ci sono da sistemare le famiglie rom che ci vivono da anni, 40 adulti e 60 bambini. «Frequentano tutti le nostre scuole», ha precisato il sindaco, «ed è proprio sulla loro istruzione che vogliamo puntare per concretizzare una vera inclusione sociale». Al lavoro ci sono i Servizi sociali del Comune, che sono riusciti ad ottenere 1 milione e mezzo per la scolarizzazione dei minori residenti nel campo di Pitz’e Pranu. Ora si attende che il Prefetto convochi un nuovo tavolo dedicato. «Stavolta per risolvere l’emergenza abitativa», ha concluso Concu.

