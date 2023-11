Mega discarica nell’ex cantiere ricolmo di cumuli di spazzatura 

Quello che non ti aspetti è in un terreno tra via Orrù e via Marconi. Percorsa la salita che porta al centro della De Vizia, spingendosi un po’ oltre, c’è un terreno che un tempo ospitava il cantiere della Protecnoservice. Qualcuno ha divelto cancelli e recinzioni, per scaricarvi all’interno di tutto.

Ma quello che ci si trova davanti agli occhi non è una semplice discarica: sono montagne di rifiuti che hanno cancellato il terreno. C’è di tutto: buste, plastica, ingombranti, umido, mobili, giochi per bambini, ferro, distribuito in strati, uno sopra l’altro. Ad accoglierti è un tanfo insopportabile che si sente fin dalla strada.

A confronto il letamaio delle ex Fornaci Picci è quasi niente. Il paragone regge solo con la vicina via Uda ed è per questo che non si sbaglia a pensare che ad alimentare questa bomba ecologica siano sempre le stesse mani. Proprio in via Orrù tempo fa era stata sequestrata e poi bonificata un’enorme discarica abusiva, ma a quanto pare gli incivili non si mettono alcun problema a continuare a deturpare l’ambiente.

Altro quartiere, problema simile. Dalle parti di Sant’Antonio, vicino al parco Europa, erano state sistemate delle sbarre per evitare che gettassero macerie e cose simili. Ma purtroppo la battaglia contro gli incivili sembra davvero impari e oltre le sbarre a bordo strada, si è già formata una discarica abusiva. Di recente bonifiche e denunce sono arrivate anche nella zona di Pirastu.

