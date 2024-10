Mega discarica, i sindaci dal prefetto 

Subito una task force - assieme all’assessorato regionale alla Sanità - per studiare una sistemazione definitiva per le famiglie rom che vivono da anni nel campo sosta di Pitz’e Pranu. A chiederlo sono i sindaci di Selargius e Settimo San Pietro, convocati ieri dal nuovo prefetto Giuseppe Castaldo per fare il punto della situazione allarmante e capire quali soluzioni adottare per eliminare la bomba ecologica. «Abbiamo necessità di una soluzione definitiva che consenta di liberare il campo, solo dopo potremo procedere con la bonifica», la posizione ribadita da Gigi Concu.

La riunione di ieri

Durante il vertice di ieri in Prefettura il sindaco di Selargius ha ripercorso le azioni portate avanti negli anni per l’inclusione sociale e abitativa dei residenti nel campo: oltre un centinaio fra adulti e bambini. Prima l’ordinanza di sgombero che dava tre mesi di tempo per trovare una nuova sistemazione, più volte prorogata, poi l’arrivo del finanziamento regionale, poco meno di trecentomila euro, del Comune con l’obiettivo di trovare case in affitto per le famiglie rom di Selargius, dove iniziare una nuova vita: tutti tentativi puntualmente falliti. «Per qualche famiglia era stata trovata un’abitazione, ma esaurite le risorse tutti sono tornati nel campo», ricorda Concu. «È la conferma che questa non è la soluzione ideale, quindi», aggiunge il sindaco di Selargius, «è stata chiesto un tavolo con l’assessorato alla Sanità, perché come Comuni non possiamo far fronte a questa emergenza da soli: abbiamo necessità di assistenza da parte della Regione».

Disponibilità del prefetto

Richieste accolte favorevolmente dal nuovo prefetto. «Siamo certi che, con sua autorevolezza, farà da tramite fra gli enti locali e la Regione affinché il problema venga risolto una volta per tutte», aggiunge Concu.

La salute pubblica

L’ultima riunione con il precedente prefetto De Matteis risale al 24 maggio scorso: chiesta anche allora dal sindaco di Settimo, Comune confinante con l’area dove vivono decine di famiglie rom. Gigi Puddu aveva evidenziato le criticità ambientali e di sicurezza nel territorio comunale dove si concentra la distesa di carcasse d’auto e rifiuti speciali. Le stesse criticità ribadite ieri in Prefettura: «È un pericolo per la salute pubblica, un serio problema per le attività della zona artigianale e di inquinamento che negli anni è peggiorato», Gigi Puddu. «Le segnalazioni su incendi e abbandono dei rifiuti in quella zona sono quasi quotidiane: l’unica cosa che posso fare da sindaco è chiedere aiuto a prefetto e Regione».

