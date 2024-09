I cespugli e i fiori colorati sono sempre un bel colpo d’occhio. Peccato che in via Cagliari siano diventati troppo ingombranti: nelle aiuole intorno agli alberi, all’altezza del Palazzo di Giustizia, le piantine sono cresciute così tanto che invadono parte della corsia di destra. La visibilità risulta molto ridotta, anche in prossimità delle strisce pedonali con grande pericolo soprattutto per i pedoni. ( m.g. )

