Mega cantiere della Cattedrale, restaurate la cupola e le pitture 

La cattedrale dell’Immacolata Concezione, importante anche per essere la concattedrale della diocesi Alghero-Bosa, sta piano piano tornando al suo antico splendore. Nei giorni scorsi, il vice sindaco Federico Ledda che è anche assessore ai Lavori Pubblici, ha effettuato un sopralluogo, verificando lo stato dell’arte delle importanti opere di restauro e messa in sicurezza. «Dopo l’impermeabilizzazione della cupola e la rimozione dei materiali di ricarico di precedenti interventi – evidenzia Ledda – è in corso la posa delle nuove scandole a copertura della cupola, realizzate artigianalmente in Sardegna con campionamento dalle vecchie rimosse. All’interno i restauratori stanno intervenendo sulle pitture della cupola rimuovendo stratificazioni di materiali aggiunti e procedendo con gli interventi di consolidamento. Attraverso un sistema di aerazione – sottolinea il vice sindaco – è stato ridotta al minimo l’umidità che al primo sopralluogo risultava in cupola al 98%, ora si sono quasi azzerate le efflorescenze sulle pitture. A seguito del completamento delle opere superiori il ponteggio sarà gradualmente rimosso, intervenendo sulle restanti parti, fino ad arrivare alla conclusione delle opere». Inutile dire che in città ma in tutta la Planargia c’ è grossa attesa per la conclusione degli interventi del luogo di culto di stile barocco ubicato nel centro storico ed edificato agli inizi dell’800. ( s. c. )

