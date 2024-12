Meeting giovanile con 200 studenti 

La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha concluso i lavori del primo meeting giovanile del Marghine, organizzato dall’associazione “Nino Carrus”. La prima giornata è stata dedicata alla cultura, la seconda alle imprese produttive e l’ultima alla tecnologia, in un percorso di sviluppo, cultura e innovazione.

Veri protagonisti sono stati oltre 200 allievi del liceo scientifico Galilei e dell’Itc Satta. Sono stati presentati i percorsi formativi della Fondazione Its Academy energia Sardegna e la testimonianza dei fondatori di “Handy your solution”, start up nata a Macomer. Gian Luca Atzori, presidente di ProPositivo, ha fatto una vera e propria lezione didattica sull’intelligenza artificiale che ha catturato l’attenzione di tutti, giovani e non. Gli studenti hanno discusso di scuola, lavoro, sanità, ambiente, energia e università con la presidente Todde. «Consideriamo prioritario - ha detto Todde - che le ragazze e i ragazzi siano i primi ad aiutarci in questo processo di rinnovamento. La politica deve essere in grado di ascoltare e coinvolgere soprattutto chi si sente distante e ci percepisce disinteressati ai loro problemi». Rosanna Carboni, presidente dell’associazione “Nino Carrus”, ha richiamato «l’impegno per creare maggiori opportunità per i giovani, soprattutto per i meno fortunati». Alla giornata conclusiva presenti il presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine, Franco Scanu, l’assessora regionale Mariaelena Motzo, la Giunta comunale di Macomer e sindaci del territorio. L’iniziativa è finanziata dalla Fondazione di Sardegna e patrocinata dalla Regione. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA