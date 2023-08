Meeting di Cl,  i sindacati: «Salari e tasse, no a misure spot» 

La necessità di una pace giusta in Ucraina ma anche di un'amicizia che sia alla base del rapporto tra gli uomini, e l'attesa per un autunno di confronto tra governo e sindacati. È la cifra della prima giornata del Meeting di Cl dedicato al tema del valore dell'amicizia e che sarà concluso venerdì dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nelle sale si susseguono conferenze e dibattiti: si parla di grandi temi: dall'amicizia alla guerra in Ucraina in particolare, cui il presidente della Conferenza episcopale Matteo Zuppi dedica una parte importante del suo intervento: «Bisogna trovare una pace giusta con dialogo non con le armi». Richiama quell'amicizia sociale che «è un liberare da tanta rabbia, odio, individualismo».

A Rimini si parla anche di contrattazione in vista di una autunno che, tra il dibattito sul salario minimo e la prima vera legge di Bilancio ad essere elaborata per intero dal governo Meloni, si annuncia importante. Luigi Sbarra della Cisl dice che «l'interlocuzione deve essere sempre rispettata, anche se si parte da posizioni distanti». Il leader della Cisl, però, conferma la distanze da Landini sul salario minimo e individua come priorità per la prossima legge di bilancio il taglio del peso fiscale su salari e pensioni: «Basta con gli interventi spot».

