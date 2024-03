Medvedev: «Si rischia un conflitto nucleare» 

Mosca. S’innalza il livello dello scontro tra la Russia e l’Europa, con Mosca che accusa la Germania di pianificare attacchi a infrastrutture russe e le ambasciate dei Paesi dell’Unione europea di cercare di interferire nelle elezioni presidenziali sostenendo gli oppositori. Mentre il vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitri Medvedev, accusa Berlino di volere la guerra ed evoca lo spettro di un conflitto nucleare “cento volte” più probabile rispetto alla crisi dei missili a Cuba del ‘62.

La Russia, ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, ha raccolto «molto materiale» a dimostrazione di come le ambasciate dei Paesi della Ue stiano creando «progetti di sostegno agli oppositori non sistemici», cose in cui «le ambasciate non hanno diritto di intervenire». Il ministro degli Esteri ha quindi affermato che per parlare di questo ha convocato gli ambasciatori, ma questi hanno rifiutato di incontrarlo. Diversa la ricostruzione della delegazione di Bruxelles a Mosca. I responsabili delle ambasciate europee effettivamente non hanno accettato l’invito a un incontro con Lavrov, fissato per il 27 febbraio, perché non era specificato l’argomento del colloquio. A Mosca continua a imperversare intanto la tempesta suscitata dall’intercettazione, diffusa da Margarita Simonyan, direttrice della televisione Russia Today, delle conversazioni in cui alti ufficiali delle forze armate tedesche discutevano della necessità di dotare le forze ucraine dei missili a lungo raggio Taurus, ipotizzando il loro impiego anche per colpire il Ponte di Crimea, che parte dal territorio della Russia. Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, l’episodio dimostra il coinvolgimento diretto dell’Occidente in Ucraina.

RIPRODUZIONE RISERVATA