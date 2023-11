Medvedev primo a qualificarsi, Rublev già fuori 

Torino. Primi verdetti, nel girone Rosso alle Atp Finals di Torino. Daniil Medevedev batte in due set anche Sascha Zverev (7-6, 6-4) ed è sicuro di un posto nelle semifinali, avendo vinto due partite senza perdere set. Domani giocherà contro Carlos Alcaraz e gli basterà un set per garantirsi il primo posto nel girone. Medevedev non sfrutta il break in avvio e deve prendersi il primo set in un rocambolesco tie-break (set point goffamente fallito da Zverev). Nel secondo, sul 4-4, Sascha ha la palla break, l’ha fallisce e crolla cedendo servizio, game, set e match.

Dopo la sconfitta all'esordio con lo stesso Sasha Zverev (in tre set), proprio lo spagnolo si rilancia sconfiggendo Andrey Rublev. Il punteggio finale è 7-5, 6-2 dopo un'ora e 14 minuti di gioco e significa l’eliminazione per il russo, a prescindere dalla sfida di domani con Zverev.

Il ventenne talento spagnolo in conferenza stampa ha avuto parole d’elogio per Sinner: «Jannik è uno di quei giocatori che sono in grado di vincere uno Slam. Penso che raggiungerà il numero 1 nel 2024 o avrà la possibilità di raggiungere quel traguardo: è la mia previsione».

