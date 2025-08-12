Meduse, usare un gel con cloruro di alluminio 

Punture di meduse: che fare?
Le meduse spesso sono un pericolo d’estate. Quando i tentacoli entrano in contatto con la pelle, si libera un veleno urticante che provoca rossore, rilievi cutanei (pomfi), dolore, bruciore e prurito. Il bruciore passa dopo mezz’ora ma resta il prurito. Risciacquare la zona colpita con acqua di mare, meglio se calda: mai acqua dolce, favorisce la liberazione del veleno. Non grattarsi, applicare un gel astringente con cloruro di alluminio al 5% (reperibile in farmacia). Non esporre la parte colpita al sole fino a risoluzione dell’infiammazione (possibili esiti ipercromici). In caso di malessere, difficoltà nella respirazione, sensazione di perdita di coscienza, allertare i soccorsi.