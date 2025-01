Mediterranea, Seguri: al ritorno andrà meglio 

Un passato da rugbista, un presente da allenatore e un futuro ancora da scrivere, ma sempre a comandare i suoi ragazzi dalla panchina. «Dopo essermi riciclato per diversi anni come portiere, ho provato l’esperienza da allenatore, e ho scoperto che mi piace ed è una cosa che voglio continuare a fare anche in futuro». La strada è segnata per Davide Seguri, tecnico della Mediterranea, che milita nell’Over 50 dell’Msp. La stagione a corrente alternata che ha sin qui prodotto 9 punti in undici giornate, non demoralizza il 55enne allenatore cagliaritano, che non perde la sua fiducia nemmeno dopo il netto ko per 3-0 incassato sabato contro gli Amatori 4 Mori. «Dopo la vittoria meritata di due settimane fa contro la favorita al titolo De Amicis, è come se a livello mentale abbiamo avuto un appagamento eccessivo. Non c’è la giusta concentrazione, sbagliamo troppo, anche le cose più semplici. C’è da dire anche che ciclicamente abbiamo disputato dei gironi di andata un po’ così, per poi recuperare al ritorno». La breve storia della Mediterranea nell’Msp (dopo tanti anni tra Figc, Caam e Uisp) parla di due semifinali conquistate in due anni.

Rugbista nell’animo

«Non c’è due senza tre», scherza Seguri, che rilancia: «Vorrà dire che questa volta possiamo fare anche meglio. L’obiettivo è comunque centrare i playoff». Il settimo posto condiviso con Accademia Sulcitana e Amatori 4 Mori e i 4 punti di distacco dal quarto posto (che dà diritto agli spareggi per lo scudetto) impongono una sferzata alla stagione, giunta al giro di boa. Lo spirito da combattente ereditato dal rugby non ha abbandonato Seguri: l’allenatore confida nella sua squadra. «Il gruppo è compatto e unito, per me il concetto del “noi” rispetto all’”io” è fondamentale e sulla base di questo sono convinto che riusciremo a fare bene e a centrare il nostro obiettivo». Sabato la Mediterranea sfiderà la Nivea Karalis.

