“Mediterranea” salpa da Alghero con Manca e Masu 

È pronta a salpare stasera ad Alghero la nave di “Mediterranea. Culture, scambi, passaggi”, il festival letterario ideato e organizzato per il quarto anno dall’Associazione editori sardi con la direzione artistica di Simonetta castia. Sarà l’ex Mercato Civico la prima tappa di un viaggio che si concluderà martedì 16, toccando anche la Villa Romana di Sant’Imbenia, Villa Mosca e il Nuraghe Palmavera.

La giornata di apertura inizierà alle 19,30 con l’inaugurazione ufficiale del festival. Alle 20 il primo incontro sarà con la presentazione di “Sguardi del Mediterraneo” (Mesogea), raccolta di saggi intorno al tema della frontiera mediterranea. Il curatore del volume, Martino Manca, discuterà con il giornalista Costantino Cossu.

Alle 21 spazio al primo evento musicale della rassegna, “Miques de mirall”, con Franca Masu, una delle artiste sarde maggiormente impegnate nella promozione della lingua e cultura catalana, accompagnata alla chitarra da Luca Falomi. Lo spettacolo è un omaggio a Francesc Manunta, poeta e sacerdote algherese, in vista delle celebrazioni per i trent’anni dalla scomparsa dell’autore in lingua catalana, primo presidente dell’Omnium Cultural de l’Alguer.

