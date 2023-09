“Mediterranea” invade il centro storico  

Dopo la pausa forzata a causa del Covid, ritorna “Mediterranea”, la mostra-mercato delle produzioni tipiche dell’artigianato e dell’agroalimentare promossa e organizzata dalla Camera di commercio di Cagliari-Oristano. La manifestazione, giunta alla 21esima edizione, apre i battenti oggi e andrà avanti domani e domenica (dalle 17 alle 23) e martedì 26 (dalle 14 alle 20).

I punti

Due le postazioni, piazza Eleonora che ospiterà le produzioni tipiche dell’agroalimentare di dieci aziende, e il teatro San Martino dove sarà possibile visitare la mostra dell’artigianato di qualità di dodici espositori. “Mediterranea” è organizzata in collaborazione con il Comune e rappresenta per qualità e numero di aziende presenti una delle manifestazioni più qualificate del “Settembre oristanese”.

La ripresa

«Riprendiamo dopo un terribile periodo, che ha fermato questa e tante altre manifestazioni che ora, piano piano, stiamo facendo ripartire - commenta Nando Faedda, vice presidente della Camera di commercio - “Mediterranea” nasce per sostenere e valorizzare le produzioni sia artigianali che dell’agroalimentare. Per un lungo periodo è stata organizzata in concomitanza con la Sartiglia, per il nuovo inizio abbiamo scelto la fine dell’estate. L’inserimento della manifestazione tra gli eventi del “Settembre oristanese” è stata una scelta ponderata, vedremo quale sarà la risposta di visitatori locali e turisti senza per questo escludere ulteriori cambiamenti. La nostra - conclude Faedda - potrebbe diventare anche una manifestazione itinerante, e coinvolgere, a tappe, tutta la provincia».

I crocieristi

La Camera di commercio di Cagliari-Oristano in accordo con il Comune ha deciso di allungare la mostra al 26 per accogliere la nave di crociera “Diadema” che nel primo pomeriggio di martedì attraccherà alla banchina del porto industriale con 4mila passeggeri a bordo. «È la seconda tappa programmata di Costa, che ritorna in città dopo quattro mesi – precisa Faedda - La Diadema è tra le navi più grandi del gruppo Costa Crociere e lo scorso maggio i crocieristi hanno invaso la città. Anche in previsione del ritorno della Diadema, abbiamo scelto le giornate di fine settembre per rilanciare “Mediterranea”, certi che sarà una vetrina importante per i nostri operatori».

