Mediterranea e Jasnagora superano il primo turno 

Sarà derby sardo per il secondo turno di A2 femminile. Mediterranea e Jasnagora superano lo scoglio del primo turno e si affronteranno domenica per la quarta volta in stagione. Nulla da fare invece per l’Arzachena, eliminata dal Sabina Lazio per che si è imposta per 3-1.

Med al supplementare

La prima a scendere in campo è stata la Mediterranea, impegnata sabato sera a Sestu contro la San Marino Academy. Le cagliaritane si sono imposte ai tempi supplementari per 2-1. Dopo lo 0-0 del primo tempo, al 12’ della ripresa la squadra di Versace riesce a portarsi in vantaggio con Manca. La stessa Manca però viene espulsa poco dopo per doppio giallo. La San Marino Academy sfrutta la superiorità numerica per pareggiare subito la gara e portarla ai supplementari. Alla Mediterranea basterebbe anche il pari per passare grazie al miglior piazzamento in regular season. A mettere la parola fine ci pensa comunque Saba, che trasforma il tiro libero del definitivo 2-1.

La Jasnagora ha avuto invece la meglio sulla L84 con un bel 4-0. Sblocca il match Saraniti nella ripresa. La doppietta di Ledda indirizza il match, mentre Privitera chiude i conti con il definitivo 4-0.