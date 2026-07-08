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Il festival.
09 luglio 2026 alle 01:04

Mediterranea, culture, scambi, passaggi 

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“Mediterranea, Culture, Scambi, Passaggi”, il festival ideato e organizzato da Aes (associazione editori sardi), con la direzione artistica di Simonetta Castia, in programma ad Alghero, prende il via oggi e prosegue fino a domenica.

Stasera, dalle 19, appuntamento a Villa Mosca, con “Grazia Deledda e il mare, omaggio al Nobel”, letture di Venere Rosati. A seguire, la giornalista e scrittrice Cristiana di San Marzano – autrice di “Amiche, undici storie di legami e sorellanza” (Il Mulino), dialoga con Augusto Guarino. Alle 20.45 Emanuela Crosetti dialoga con Pier Giorgio Pinna su “Palestina nonostante” (Exòrma). Alle 21.30 il concerto Mediterranima.

Domani e sabato il festival si sposta ai Bastioni Pigafetta, dalle 19, con diversi incontri tra letteratura e musica, mentre domenica per la serata conclusiva si torna a Villa Mosca.

All’interno delle giornate della manifestazione, la Biblioteca del Mediterraneo diventa un approdo vivo e creativo dedicato alle nuove generazioni, con laboratori dedicati a bambine, bambini e adolescenti incastonati nel programma.

I laboratori sono realizzati in collaborazione con due librerie algheresi: Cyrano e Labirinto. Tutti i laboratori sono a partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria. Gli appuntamenti si terranno alla Biblioteca del Mediterraneo, in via Molo ad Alghero. Il programma prevede un massimo di partecipanti. Per informazioni si può consultare il sito mediterraneabookfest.it, i social mediterranea.editorisardi (Facebook e Instagram), mandare una mail all’indirizzo associazioneaes@gmail.com o chiamare al 328 7694678.

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