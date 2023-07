Mediterranea ad Alghero  con Egidio Ivetic e Carlo Vecce 

Dal oggi la Riviera del Corallo sarà ancora una volta l’approdo sicuro del Festival Mediterranea organizzato dall’Associazione editori sardi. Si parte stasera, alle 19 all’ex Mercato civico di Alghero, con Egidio Ivetic che con “Il grande racconto del Mediterraneo” (Il Mulino) inaugurerà la rassegna accompagnato da Roberta Morosini. Alle 20, stesso luogo, è la volta di Carlo Vecce, autore del best seller “Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo” (Giunti) accompagnato da insieme ad Alessandro Marongiu.

Stesso luogo domani con Raffaele Sari che dialoga con François Beaune, autore di “La luna nel pozzo” (Astarte). La serata prosegue con romanzo corale della scrittrice torinese Gabriella Dal Lago “Estate caldissima” (66thand2nd) per concludersi con il libro “La legge del cuore". Storia di assassini, vigliacchi ed eroi” di Claudia Conte (Armando Curcio) in partenariato con Florinas in Giallo.

Sabato alle 20, alla Villa romana di Sant’Imbenia, idealmente in compagnia di Georges Simenon e del suo suggestivo reportage di viaggio “Il Mediterraneo in barca” con Vecce, Roberta Morosini e Simonetta Castia. Alle 21 si celebrano gli 80 anni di Antoine de Saint-Exupéry “Il piccolo principe”: partecipano Massimiliano Fois, direttore artistico del Mase insieme alla traduttrice Carla Valentino e a Diego Corraine e con gli interventi del sindaco di Alghero Mario Conoci, del direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani e dell’assessore comunale al Turismo Alessandro Cocco. Dai pianeti del “Printzipeddu” alle stelle della volta celeste, l’osservazione del cielo notturno chiude la serata, dalle 22, in collaborazione con la Società Astronomica Turritana.

RIPRODUZIONE RISERVATA