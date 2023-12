mediterranea, 8ª vittoria in 8 gare 

Non si ferma la marcia della Mediterranea in Serie B femminile. Le cagliaritane vincono anche lo scontro diretto sul campo della L84 per 3-2 e allungano al primo posto in classifica nel girone A. Si tratta dell’ottava vittoria in altrettante gare disputate fin qui dalla formazione di Versace che vanta ben cinque lunghezze di vantaggio sul secondo posto del Pero. A Brandizzo, la Mediterranea si è imposta 3-2 grazie alla doppietta di Furno e al gol di Vaquero.

Anticipi

Quinta vittoria consecutiva per la Jasnagora, che continua a scalare la classifica. Al PalaConi, la formazione guidata da Argento ha battuto 2-1 l’Infinity Futsal Academy. Decisiva la doppietta realizzata Marta Lorrai che ha permesso alle giocatrici rossoblù di agganciare il terzo posto in classifica. In seconda posizione c’è il Pero che ha battuto 5-2 l’Athena Sassari. Per le ragazze sassaresi un segnale d’allarme, visto che si tratta della seconda sconfitta consecutiva. Nel girone B, lo Shardana Fitsal pareggia 3-3 in casa contro il Cus Pisa. A segno per le oristanesi Dasara e Pinheiro, autrice di una doppietta.

Arzachena

Ha giocato e vinto ieri l’Arzachena che ha centrato un ottimo 4-2 sul campo della Eventi Futsal. Protagonista dell’incontro Murru che ha messo a segnouna doppietta. In gol anche Tuffu e Podda. (ro. c.)

