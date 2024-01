Mediobanca Premier punta ai patrimoni 

Da Mediobanca nasce Mediobanca Premier, la banca specializzata nella gestione del risparmio e degli investimenti delle famiglie. Mediobanca Premier coniuga e valorizza due asset fondamentali del Gruppo. Da una parte la competenza maturata da Mediobanca in oltre 70 anni di attività sui mercati al fianco delle imprese. Mediobanca Premier ha l’ambizione di diventare leader nella fascia medio-alta del mercato. «Continueremo a gestire i 40 miliardi di raccolta della clientela che ci ha dato fiducia in questi anni e si svilupperà con l’obiettivo di diventare uno dei player più importanti nel segmento Premier, per la gestione di patrimoni sino a 5 milioni», dichiara Lorenzo Bassani, Direttore Generale di Mediobanca Premier. In Sardegna con una raccolta totale di 611 milioni, è presente con 2 filiali Mediobanca Premier e 2 Uffici Mediobanca Premier Financial Advisor, coinvolgendo 10 advisor e 6 consulenti finanziari. Entro giugno 2026 si prevedono 6 nuovi inserimenti. Mediobanca Premier coniuga e valorizza due asset fondamentali del Gruppo. Da una parte la competenza maturata da Mediobanca in oltre 70 anni di attività. Dall’altra l’esperienza di CheBanca! che, nata nel 2008 come operatore nativo digitale, ha vissuto in 15 anni una storia di evoluzione e crescita.

