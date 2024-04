Medio Oriente sul baratro: ora tutto può accadere 

Il Medio Oriente è entrato in un territorio sconosciuto, una fase politica e militare senza precedenti. Per la prima volta l’Iran ha deciso di attaccare direttamente Israele: non era mai successo dal 1979, quando la rivoluzione rovesciò lo Scià e portò al potere Khomeini. In questi 45 anni le tensioni e gli scontri tra i due Paesi sono stati continui e aspri, ma mai Teheran aveva superato la linea rossa dell’attacco diretto. Dalle proxy war - le guerre per procura affidate ad Hamas, Hezbollah, Houthi e milizie controllate dai pasdaran in Iraq e Siria - gli ayatollah sono passati alla guerra diretta. E Israele ha deciso di rispondere. L’escalation che nessuno voleva, a cominciare da Joe Biden, è sotto gli occhi del mondo. La prima conseguenza è la fine dell’ambiguità iraniana: Teheran era dietro l’attacco del 7 ottobre con l’aiuto militare e politico dato per anni ad Hamas, ma non si era mai espostotanto. La seconda è il ricompattamento di Israele. Le polemiche contro Netanyahu finiranno temporaneamente in un angolo, come le critiche di Usa e Ue. Quanto ai negoziati per una tregua e la liberazione degli ostaggi, difficile sperare in una soluzione veloce. Ma il punto centrale resta la reazione di Israele. Dopo quelle in Ucraina e a Gaza, il mondo non può permettersi un’altra guerra, con confini più larghi e conseguenze imprevedibili e potenzialmente devastanti.

