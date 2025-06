Medio Campidano o Oristano Il futuro di Guspini a un bivio 

Questo fine settimana i guspinesi dovranno scegliere se rimanere nella di nuovo istituita Provincia del Medio Campidano, mettendo una croce sul “No” nel quesito referendario numero sei, o passare a quella di Oristano, scrivendo invece “Sì”. Un tema sul tavolo ormai da tempo. Nel 2013 un plebiscito per l’abolizione della Provincia del Medio Campidano vide Guspini raggiungere un quorum altissimo. Nel 2017 fu la volta di un comitato nato per scegliere Oristano e non più il Sud Sardegna: 1200 firme rimaste nel cassetto. Poi, nel 2021, il Consiglio comunale votò a maggioranza il distacco dalla provincia del Sud Sardegna e l’accorpamento a Oristano, aprendo la strada all’attuale referendum.

La scelta

Il sindaco Giuseppe De Fanti, ora si dice convinto che la collocazione del paese sia nel Medio Campidano: «Rivendicheremo la necessità che tutti i territori siano equamente considerati. Solo con la giusta attenzione per tutte le zone possiamo sperare in un riscatto e in una ripresa della nostra provincia». Maurizio Mele, in maggioranza ma in quota Riformatori, difende la scelta del Medio Campidano soprattutto in chiave sanitaria: «L’ospedale di San Gavino è tra i pochi a garantire risposte concrete e il nuovo nosocomio sarà presto realtà regionale».

L’opposizione

Dall’opposizione, Simona Cogoni e il gruppo consiliare Impari hanno sostenuto la raccolta firme per il passaggio a Oristano: «L’alternativa era restare nel Sud Sardegna, dove già allora sapevamo che il nostro comune sarebbe contato zero. Oristano rappresentava respiro politico, economico e istituzionale». Oggi, aggiunge Cogoni, «si parla di una nuova provincia con il Medio Campidano che meriterebbe valorizzazione. Per me Guspini avrebbe più opportunità con Oristano, per i legami già esistenti con il Terralbese. Il rischio è che non si raggiunga il quorum».

Il dibattito

Alcuni cittadini ritengono che passare a Oristano possa offrire una prospettiva di crescita, dopo il fallimento delle esperienza precedenti. Da qui la costituzione di un comitato promotore per il “Sì”. Danilo Serpi, segretario del Pd nel 2021, quando il centrosinistra era favorevole al passaggio, osserva: «Dopo il 2013 si cerca di rimettere in piedi il Medio Campidano contro la volontà popolare. Con Oristano si può costruire qualcosa di nuovo, un progetto in cui Guspini abbia voce e ruolo, non sia solo una ruota di scorta».

Mariano Cadeddu, di Rifondazione Comunista, parla di «spreco di risorse pubbliche. Il Medio Campidano, provincia più piccola e povera d'Italia si presenta con due capoluoghi, il doppio delle spese di gestione, con sindaci e assessori con il doppio dell'indennità mensile». Critico anche Paolo Cau, di Italia Viva: «Il Medio Campidano ha fallito. In sette anni nessuna azione costruttiva. Basta percorrere la SP 66 per Montevecchio per capire gli effetti della mancata manutenzione».

Filippo Usai, consigliere Pd, ricorda che «quattro anni fa le condizioni politiche per un cambio di provincia erano verosimili, ma oggi il contesto è cambiato». Di opinione opposta suo padre, Marco Usai, geometra e promotore del Sì: «Oristano rappresenta un cambiamento, con comuni in crescita e un Pil in aumento. Potremmo valorizzare costa, agricoltura, zootecnia. Nessun servizio andrebbe perso, ma riadattato».