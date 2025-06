Medio Campidano,  Guspini resta: il trasloco non ci sarà 

Il quorum non è stato raggiunto e Guspini resta nella rinata Provincia del Medio Campidano. L’affluenza si ferma al 34,77 percento: dato inferiore rispetto al 38,60 percento di guspinesi che invece ha votato per le altre cinque schede nazionali. I sì per Oristano, tuttavia, sono stati inferiori (1.297) rispetto alle preferenze delle persone che vogliono rimanere nel Medio Campidano (2.174).

Le reazioni

«Al di là del quorum non raggiunto il verdetto delle urne è che i guspinesi sono in modo chiaro e netto per il Medio Campidano», è il commento a caldo del sindaco Giuseppe De Fanti. Marcello Serru, assessore ai Lavori pubblici, si augura che la nuova Provincia «dia risposte su strade, scuole e disinfestazioni con investimenti come chiediamo da anni». Rossella Pinna, ex sindaca ed ex consigliera regionale, commenta: «Nella Provincia del Medio Campidano Guspini può essere protagonista». Per Filippo Usai, consigliere di maggioranza: «Con il Medio Campidano condividiamo la maggior parte dei servizi. Le competenze provinciali, limitate a viabilità, scuole e ambiente, potevano essere gestite a livello di Unione dei Comuni, senza ricorrere a un ente intermedio abolito dalla volontà popolare nel 2012». Andrea Moreal, segretario Pd cittadino, auspica che la nuova Provincia possa fare da collettore «in un’ottica di sviluppo locale che veda coinvolti tutti».

L’auspicio

Simona Cogoni, consigliera di minoranza, che sosteneva il sì ad Oristano: «Chi ci rappresenta a livello provinciale colga il messaggio e dia un senso alla nostra presenza ridando al nostro territorio il valore che merita». Mariano Cadeddu, di Rifondazione comunista, altro sostenitore del sì: «Purtroppo la sfiducia nelle istituzioni porta a una mancanza di interesse, un segnale preoccupante soprattutto per le nuove generazioni». La notizia è stata accolta con favore da Fulvio Tocco, ex presidente della prima Provincia del Medio Campidano: «Il risultato referendario apre a nuove sfide come quella di superare gli anni bui segnati da politiche contro il territorio, imprese e cittadini, volute da chi promosse (o tacque) sul superamento delle Province: si fece credere che la casta fosse là, mentre era altrove. Come ricordato dal sindaco De Fanti, servono risorse per rilanciare territori e comunità». Roberto Cadeddu, attuale amministratore straordinario del Medio Campidano, conclude: «Fa piacere che la nuova Provincia possa contare su Guspini».

RIPRODUZIONE RISERVATA