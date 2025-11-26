VaiOnline
Domani alle 21 a Cagliari
27 novembre 2025 alle 00:15

Medinsard per due tra Massimo Ferra e “Bent’è Mari” 

Dopo le emozioni della quattro giorni di concerti organizzati dal Festival Internazionale Jazz in Sardegna, il fine settimana sull’Isola continua all’insegna della musica grazie alle nuove produzioni originali firmate da Medinsard, il Centro di Produzione Musicale creato da Sardegna Concerti. Domani alle 21, sul palco della sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari, riflettori accesi su “Massimo Ferra’s Legacy”, feat Gabriele Mirabassi, l’omaggio intenso e appassionato a Massimo Ferra, figura centrale della musica sarda e fonte d’ispirazione per intere generazioni. Chitarrista e compositore, capace di attraversare con eleganza jazz, classica e musica popolare, Ferra ha lasciato un’eredità artistica preziosa. A guidare il concerto sono il fratello Bebo Ferra e il figlio Pietro Ferra, affiancati da musicisti d’eccezione: Francesco Sotgiu, Salvatore Maiore e l’ospite speciale Gabriele Mirabassi, uno dei massimi clarinettisti della scena internazionale.

Subito dopo, con inizio alle 22 (in replica il 29 novembre al Teatro Eliseo di Nuoro), va in scena “Bent’è Mari”, un progetto musicale che attraversa mari, culture e secoli, portando con sé le voci, i suoni, i ritmi e le parole lasciate al vento. Sul palco Matteo Leone (Sardegna): voce, corde, percussioni; Marzuk Mejri (Tunisia): voce, darbouka, fiati; Roberto Taufic (Brasile): chitarra, voce; Elena Ledda (Sardegna): voce.

