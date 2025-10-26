medilav raggiunta da de amicis e muppet 

La capolista Medilav inciampa sul Neri Antiquariato Barracca Manna, che con Mulas conquista la prima (prestigiosa) vittoria nell’Over. Dietro ne approfittano per l’aggancio la De Amicis (poker sull’Aiace firmato da Lo Giudice) e la Muppet (quaterna sulla Toti Lounge Bar con Grandulli, Ghiani, Ferreri e Trudu).

Picciau e Mandas siglano il terzo successo di fila del Bar Dessì (2-0 sullo Sporting Diddo’s), mentre i Kaproni conquistano la seconda vittoria consecutiva superando 3-1 Gli Incisivi (a segno con Murgia) grazie a Cavagnino e alla doppietta di Vio. Stasera la Jupiter Betwin può salire in testa se batte il Settimo 1967.

La Stella Rossa Villacidro comanda nei Master, con il Santiago a riposo e in attesa del posticipo di domani tra Is Cortes e Muppet. I biancorossi con la doppietta di Agostino e la rete di Carcangiu si impongono 3-2 sul Flamengo. Rallenta il Kalagonis con il Deximu (1-1) ed è pari (2-2) anche tra Atletico Uta (in gol con Soro e Todde) e Fedele Lecis (a segno Vacca e Caddeo). Primo successo del Settimo 1967 contro i 4 Mori Samassi per 3-2. La Thermomax batte per 1-0 la Jasp San Benedetto.

Duo inedito

Continua la corsa in vetta di Audax e Colonial Fruits negli Ultra: i capoterresi sbancano Calasetta con un poderoso 4-0 (doppietta di Antoniotti e reti di Leschio e Astolfi), mentre i neriarancio superano 2-0 il Cra RS Mediterranea/Ulisse. Vola la Fly Divani, che surclassa 7-0 i Teddy Boys. Al Brancaleone basta invece il 2-0 sugli Amatori Elmas 2024. L’Albedo si impone sul Cagliari 2020 (3-1), mentre è pari tra Nivea Karalis e Libertas Barumini (1-1). Stasera tocca a BMK La Fenice e Zuddas Gomme G&G.

Nei Senior vola la capolista De Amicis (6-0 sull’Accademia Sulcitana). Di misura invece El Carnicero sulla Cra Regione Sardegna. Sono due i pareggi: Orrolese e I Love Pizza fanno 2-2, mentre il Deximu impatta con il Serbariu (1-1). Gli Incisivi-Maracalagonis è il posticipo di stasera.

