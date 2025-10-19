medilav, prove di fuga 

Medilav (Over), Muppet (Master), il terzetto Nivea Karalis, Libertas Barumini e Calasetta (Ultra) e la De Amicis (Senior) sono le regine della Libertas Caam.

Il ko

La Muppet perde la vetta degli Over: il 3-1 incassato dalla Jupiter Betwin (seconda) costa alla battistrada anche l’aggancio a quota sei punti del Bar Dessì, che con la doppietta di Manis e le reti di Tuveri e Obbili supera 4-1 Gli Incisivi. La Medilav invece non sbaglia contro lo Sporting Diddo’s (battuto per 2-0) e con Lorusso e Murgia si porta in vetta da sola.

Spettacolo tra Settimo 1967 e Kaproni: la tripletta di Congiu e la doppietta di Vio consentono agli ospiti di vincere il trasferta nonostante la doppietta di Perra e il gol di Paulis. Sul 3-0 è stata sospesa la sfida tra la De Amicis e la Toti Lounge Bar. Oggi il posticipo Aiace-Barracca Manna.

Continua la corsa della Muppet nei Master: Garau e Pulisci condannano il Settimo 1967 al quarto ko di fila. Con due doppiette (di Agostino e Porcu) la Stella Rossa Villacidro riscatta la sconfitta del turno scorso e supera 4-2 la Jasp Mercato San Benedetto. Sale al secondo posto l’Is Cortes con il 2-0 nel big match contro il Kalagonis, mentre arriva la prima vittoria stagionale per i 4 Mori Samassi grazie al 3-1 sul Flamengo. Una doppietta di Aroni regala all’Atletico Uta il primo successo in campionato (2-0 sulla Theromax La Salle). Domani in posticipo il Santiago sfida la Fedele Lecis.

Tre in vetta

Si chiude a reti bianche il big match degli Ultra tra Nivea Karalis e Calasetta. Entrambe mantengono la vetta ma vengono agganciate dalla Libertas Barumini: Deplano firma il successo di misura sui Teddy Boys. Balzo della Pgs Audax: i biancoverdi calano il poker sul Cagliari 2020 grazie a Contu (doppietta), Rossi e Astolfi. A nove punti ci sono anche i Colonial Fruits, cui basta la rete di Biolchini per superare l’Albedo. Secondo successo della Cra RS Mediterranea/Ulisse (4-1 sugli Amatori Elmas 2024), mentre è stata rinviata Bmk La Fenice-Fly Divani Monserrato. Il posticipo di domani è Zuddas Gomme G&G-Brancaleone.

Nei Senior pareggiano (1-1) Deximu e Maracalagonis (ora seconde), mentre la neocapolista De Amicis espugna per 2-1 il campo de Il Carnicero. Quaterna de I Love Pizza Monserrato sul Serbariu. Stasera si giocano Cra Regione Sardegna-Gli Incisivi e Accademia Sulcitana-Polisportiva Orrolese.

