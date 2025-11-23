VaiOnline
24 novembre 2025 alle 00:41

medilav prima nell’over 

La Jupiter cade in casa e viene scavalcata al comando 

La Jupiter stecca e perde la testa degli Over. La leadership provvisoria è della Medilav. Santiago ancora regina dei Master e Colonial Fruits degli Ultra. Vola la De Amicis nei Senior.

Avvicendamento

Nel settimo turno degli Over tonfo interno a sorpresa della ex capolista Jupiter, sconfitta 2-0 dalla Neri Antiquariato Barracca Manna. Non sbaglia la Medilav, che con una doppietta di Murgia e la rete di Di Martino si impone sul Bar Dessì e aggancia la vetta in attesa del posticipo di domani tra Gli Incisivi e la Muppet.

Il netto 5-0 della De Amicis sul Settimo 1967 consente ai cagliaritani di agguantare il terzo posto. Quaterna dello Sporting Diddo’s sulla Toti Lounge Bar con Sechi, Scotto, Farci e Cocco. Ai Kaproni non basta la doppietta di Birindelli per evitare il ko interno: Matzeu, Pisano e Collu regalano all’Aiace il secondo successo stagionale.

L’ottavo turno dei Master lascia le cose invariate in testa: il Santiago supera 2-1 la Muppet e mantiene la vetta con un punto di vantaggio sull’Is Cortes, che esagera (8-2) contro il Flamengo grazie a Federico (quaterna) e Davide Farci (doppietta) in grande spolvero. La Stella Rossa Villacidro resta terza con il tennistico 6-1 sul Settimo 1967: un doppio Porcu, Pittau, Trincas, Orrù e Gallo siglano il quinto successo. Pirosu, Cao e Ordau portano invece il Deximu alla (quarta) vittoria contro i 4 Mori Samassi. Torna al successo il Kalagonis con un poker sull’Atletico Uta firmato da un doppio Corona, da Frau e da Aledda. Prima vittoria per la Fedele Lecis che con Vacca, Careddu e Spina cala il tris sulla Thermomax.

Rinvii e posticipi

Ottava giornata anche negli Ultra. Il solito Biolchini sigla il 2-0 dei Colonial Fruits sui Teddy Boys. Termina in parità (1-1) tra Brancaleone e Albedo. Rinviate Calasetta-Libertas Barumini (al 28 dicembre), non disputata Cra RS Mediterranea/Ulisse-Bmk La Fenice. Stasera spazio a Zuddas Gomme G&G-Pgs Audax Frutti d’Oro e Cagliari 2020-Fly Divani. Posticipata a mercoledì Amatori Elmas 2024-Nivea Karalis.

Nei Senior si sono disputate due sfide: la capolista De Amicis regola 6-0 Gli Incisivi, mentre I Love Pizza supera 6-2 El Carnicero. Stasera è il turno di Deximu-Accademia Sulcitana, mentre sono state rinviate Maracalagonis-Serbariu e Orrolese-Cra Regione Sardegna.

